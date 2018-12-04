Власти США негативно относятся к строительству газопровода "Северный поток-2" и рассматривают разные возможности для противодействия реализации этого проекта, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Мы думаем над рядом вариантов, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта "Северный поток-2", - сказал Дж.Болтон в среду на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом "Си-Спэн".

Ранее в Госдепе США заявили, что Евросоюз должен отказаться от проекта "Северный поток-2" в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.