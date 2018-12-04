На десяти станциях Минского метрополитена появится бесплатный Wi-Fi

Кроме того, в конце следующего года Интернет подключат на станциях «Каменная Горка», «Могилевская», «Площадь Якуба Коласа» и «Академия наук». Отметим, что сейчас бесплатный Wi-Fi можно «словить» на станциях «Октябрьская» и «Купаловская».