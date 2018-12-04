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До -7°С будет в Беларуси 6 декабря
05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 7 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 6 декабря, сообщили
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. На некоторых участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Днем ожидается от минус 4 до плюс 1.
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До 7 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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