До -7°С будет в Беларуси 6 декабря

До 7 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. На некоторых участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Днем ожидается от минус 4 до плюс 1.





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