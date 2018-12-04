В Минске задержали 37-летнего бармена, который выращивал дома коноплю

Как стало известно, правоохранителям поступила информация о том, что 37-летний бармен минского заведения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Вскоре сведения подтвердились и органами было принято решение о задержании мужчины.

Как рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана ЖИЛЕНКОВА, в момент задержания при нем были обнаружены гашиш и вещество альфа – PVP. Кроме того, в квартире мужчины также было найдено и изъято специальное оборудование для выращивания конопли, а также высушенная марихуана.

При этом задержанный утверждает, что хранил опасные вещества исключительно для личных целей и не собирался их сбывать. Сейчас данная информация проверяется.

В отношении бармена возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.