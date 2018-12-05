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Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

05.12.2018 22:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Словенская Поклюка сейчас собирает взоры всех любителей биатлона. Здесь проходит первый этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

5 декабря в Поклюке должна была состояться индивидуальная гонка у мужчин. Однако стреляющие лыжники на старт не вышли. Погодные условия не позволили провести первую индивидуальную гонку биатлонного сезона. Решение было принято из-за тумана, и, как следствие, плохой видимости на стрельбище.

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

В гонке должны были принять участие 110 биатлонистов, среди которых и четыре белоруса. Это Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей. Забег должен был стартовать в 16:15 по белорусскому времени. Сперва организаторы перенесли старт на 20 минут, а затем решили не рисковать и отменили его вовсе.

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

Борут Нунар, рейс-директор IBU:
Мы не видим подходящих условий для проведения гонки. Индивидуалка очень длинная по времени, в таких условиях невозможно обеспечить всем спортсменам равные условия. В гонке примут участие 110 человек. Длительный забег – 1 час 45 минут, и мы не можем гарантировать, что у последнего участника будут нормальные условия.

Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке из-за тумана перенесена на 6 декабря

Многие тренеры считают, что в таких условиях не стоит проводить гонки. Хотя есть разные мнения на этот счет, но мы понимаем, что риск внештатных ситуаций в таких условиях слишком высок.

По информации пресс-службы IBU гонка пройдет 6 декабря. Ее ориентировочное начало в 12:15 по белорусскому времени.
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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Словенская Поклюка сейчас собирает взоры всех любителей биатлона. Здесь проходит первый этап Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5...
 
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