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Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ

05.12.2018 21:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подробности ЧП в Борисове. 4 декабря на улице Адамовича в результате сильного взрыва обрушился частный двухэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ

На момент прибытия пожарных соседи вывели хозяина. Его с термическими ожогами доставили в районную больницу. По словам свидетелей, мужчина якобы накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ.

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После локализации пожара и 5 декабря в течение дня на месте разрушенного здания работали эксперты. Выяснялись обстоятельства происшествия, проводился дополнительный опрос свидетелей и родных пострадавшего. Сейчас изучаются документы по газоснабжению дома и его технического обслуживания.

Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ

Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ

Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ

Взрыв в Борисове. По словам свидетелей, владелец дома накануне поссорился с женой и намеренно открыл газ
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Подробности ЧП в Борисове. 4 декабря на улице Адамовича в результате сильного взрыва обрушился частный двухэтажный дом, сообщили в программе...
 
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