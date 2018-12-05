|
Тарифы на стационарную телефонную связь повысятся в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси изменяются тарифы на стационарную телефонную связь. Повышение составит от 7 до 9,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, например, абонементная плата увеличится на 27 копеек, незначительно изменится и повременная плата за различные типы соединений.
Телефонная связь в нашей стране является социально значимой услугой, поэтому тарифы регулируются государством. Несмотря на старания операторов по снижению себестоимости, она остается убыточной: уровень возмещения не превышает 90 %. Последний раз тарифы менялись ровно три года назад, в декабре 2015-го.
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно
Тарифы на стационарную телефонную связь повысятся в Беларуси
Новости экономики за 05.12.2018
В 2018 году продажи автомобилей выросли почти на 50%
Сколько будет стоить ёлка к Новому году-2018?
С какими результатами ЕАЭС завершает год и что дает белорусам участие страны в этом объединении? Рассказывает Сергей Кизима
255 АЗС Во Франции остались без топлива из-за протестов против повышения цен на бензин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси изменяются тарифы на стационарную телефонную связь. Повышение составит от 7 до 9,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)