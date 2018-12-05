В 2018 году продажи автомобилей выросли почти на 50%

Новости Беларуси. Продажи автомобилей в этом году выросли почти на 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем покупатели все больше отдают предпочтение машинам без пробега. Новых авто продано на 62 % больше. Эксперты прогнозируют, что официальные дилеры закончат год с совокупным результатом не менее 53 тысяч единиц.