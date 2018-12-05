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Сколько будет стоить ёлка к Новому году-2018?
Почти 1200 елочных базаров откроются по всей стране к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что лесная красавица высотой до метра будет стоить от 8 рублей, а цены на деревья выше двух метров будут начинаться от 14 рублей. Помимо елочных базаров запланировано около 19 тысяч различных праздничных ярмарок, распродаж и акций. Кстати, больше всего ярмарок пройдет в Гомельской области.
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Почти 1200 елочных базаров откроются по всей стране к Новому году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что лесная красавица высотой до...
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