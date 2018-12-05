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Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания
В деревне Долгиново Гродненской области, в 150 км от столицы расположена улиточная ферма «Ратов».
Пару лет назад Владимир Рабков сменил небоскрёбы мегаполиса и кресло управленца на деревенский дом и тысячи ленивых подопечных.
На экспериментальном участкее они проходят очистку туманом в режиме лечебного голодания.
Бургундские улитки – это звучит гордо. Но наших просторах европейский деликатес хорошо знают под другим псевдонимом – виноградные. Они неприхотливы – едят и родные белорусские яблочки.
Владимир Рабков:
Кроме зелени и фруктов, хозяин готовит специальный комбикорм. Кукуруза, горох, ячмень, пшеница и улиточное лакомство – мел. Его добавляют для укрепления панциря. За день рогатые питомцы съедают 15 кг такого угощения.
Сбор улиточной икры: на ферме такую процедуру нужно делать через день.
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В деревне Долгиново Гродненской области, в 150 км от столицы расположена улиточная ферма «Ратов». Пару лет назад Владимир Рабков сменил небоскрёбы мегаполиса и...
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