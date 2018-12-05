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Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске
Новости Беларуси. Три женщины пострадали в
По уточненной информации, две пострадавшие сейчас находятся в реанимации.
Напомним, авария произошла около полудня 5 декабря. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями. Движение в районе аварии было серьезно затруднено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Новости Беларуси. Три женщины пострадали в ДТП на улице Московской в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С различными травмами они были доставлены...
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