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Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

05.12.2018 16:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Три женщины пострадали в ДТП на улице Московской в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С различными травмами они были доставлены в Больницу скорой помощи.

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

По уточненной информации, две пострадавшие сейчас находятся в реанимации.

Напомним, авария произошла около полудня 5 декабря. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями. Движение в районе аварии было серьезно затруднено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске

Три женщины доставлены в больницу после аварии на улице Московской в Минске
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Три женщины пострадали в ДТП на улице Московской в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С различными травмами они были доставлены...
 
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