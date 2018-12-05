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В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки

05.12.2018 16:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 4 декабря в Бресте в результате аварии пострадали два ребёнка.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний брестчанин ехал на Lexus по улице Октябрьской Революции в сторону улицы Волгоградской. Приближаясь к стоявшему в попутном направлении Volvo под управлением 36-летней женщины, Lexus не успел затормозить и врезался.  

В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Травмы получили пассажиры Volvo: 8-летняя и 13-летняя девочки. Обе доставлены в медучреждение.  

Ведётся проверка. Отмечается, что водитель Lexus 54 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.  

В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Осенью 2018 года в Минске столкнулись легковушка и микроавтобус. 

Оба автомобиля легли на бок – здесь подробности.  
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Утром 4 декабря в Бресте в результате аварии пострадали два ребёнка.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний брестчанин ехал на...
 
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