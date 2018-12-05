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В результате столкновения Lexus и Volvo пострадали 8-летняя и 13-летняя девочки
Новости Беларуси. Утром 4 декабря в Бресте в результате аварии пострадали два ребёнка.
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Травмы получили пассажиры Volvo: 8-летняя и 13-летняя девочки. Обе доставлены в медучреждение.
Ведётся проверка. Отмечается, что водитель Lexus 54 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Осенью 2018 года в Минске столкнулись легковушка и микроавтобус.
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Новости Беларуси. Утром 4 декабря в Бресте в результате аварии пострадали два ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний брестчанин ехал на...
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