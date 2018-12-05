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Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек

05.12.2018 16:25 — Разное | СТВ  
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Признаться честно, не тянет к современным семейным телесериалам. Сплошное «г». Согласитесь: не хватает в них настоящей жизни – всего того, что окружает нас каждый день. Какие-то чужие герои, надуманные сцены, не попадающие в душу литературные диалоги и реплики напрочь отворачивают голову от экрана, а рука тянется к пульту. И что они там думают о своих рейтингах?! «Сваты» тоже по привычке не стал смотреть. Даже тогда, когда о сериале заговорили в дачных беседках, в транспорте и офисах.   

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Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Как-то вечерком, чтобы совсем уж не быть белой вороной, открыл ноутбук и посмотрел одну серию. И Вы знаете, – зацепило. Иван Степаныч в алкоголичке и цветастых труселях, простоватая Валентина Петровна и манерная городская интеллигентка Ольга Николаевна, продвинутые дети и шаловливые  внуки, – все как настоящие. И бытовые ситуации как будто взяты из нашей жизни.  

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Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Немного найдется нормальных (!) семейств, где отношения между мужьями и женами, между родителями и детьми, между близкими и дальними родственниками  складываются иначе, чем в сериале. Ведь там много добра, искренности и любви, на чем, собственно, дом и держится. Многие в сериале могут узнать себя. «Машуня, а где мои носки?..» Скажите, мужики, ну кто из нас периодически не достает жену этим вполне резонным вопросом? Мы встречаем среди наших соседей таких, как показаны в фильме («Как будто сосед не может быть алкаш»). И  какие номера, подобные киношным, могут «отмочить» наши дети, мы тоже знаем («Жень, это на какие олимпиады в таком виде ездят?»).  

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Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

На экране, правда, больше иронии и юмора, чем в нашей ежедневности. Но на то оно и комедийное кино, на то и талант авторов, чтобы юмор реальной жизни умножить на два. В этом ведь тоже есть свой смысл. Если человек живет букой, окружающим с ним тяжело и скучно. А вот посмотрит он «Сватов» и, возможно, научится смотреть на мир веселее. Американская комедийная актриса Филлис Диллер – вроде нашей Фаины Раневской – как-то очень метко сказала: «Даже кривая улыбка может всё выправить».  

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Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Почему мы смотрим этот сериал? Что притягивает к нему зрителей – от внуков до бабушек? Почему в интернете по 15-20 миллионов просмотров и куча комментариев на каждую серию? Потому что люди – и малыши, и взрослые – любят рассматривать себя в зеркало. А «Сваты» – и есть зеркало. Там во многих эпизодах мы узнаем себя. Это мой ответ на эти вопросы. А в комментариях есть и другие. Кто-то считает сериал энциклопедией правильной семьи, кто-то средством от депрессии, еще кто-то просто мечтает о такой жизни и таких земных отношениях.  

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Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

В конце концов, я с нетерпением сел и залпом просмотрел все шесть сезонов. Теперь вот жду седьмого. Интересно стало, как мы с нашими героями будем жить дальше.  

Ваш В.Д.     
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Признаться честно, не тянет к современным семейным телесериалам. Сплошное «г». Согласитесь: не хватает в них настоящей жизни – всего того, что окружает нас каждый...
 
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