﻿ Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки

05.12.2018 15:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Мексики. Свыше 10 жителей были убиты в Мексике за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В муниципалитете Пенхамо четыре человека были расстреляны в салоне машины.

Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки

Еще три тела правоохранители обнаружили в городе Саламанка. Несколько местных жителей погибли в результате стрельбы в главном саду города Купарео.

Отметим, что Гуанахуато в последнее время захлестнула волна насилия: в конце мая за несколько дней там были убиты более 60 человек.

Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки
Новости по теме

В Брагинском районе 36-летний мужчина подозревается в убийстве односельчанина

В Минске 63-летняя пенсионерка подозревается в убийстве 68-летнего мужа

33-летнего жителя Ельского района подозревают в убийстве матери и отца

Убийство женщины в Лиозненском районе: жертва при захоронении была жива

Студента подозревают в убийстве 21-летнего парня в Минске

В Полоцке 80-летний мужчина убил жену

16-летний подросток смертельно ранил ножом мужчину в Витебске

Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Тарифы на стационарную телефонную связь повысятся в Беларуси

Новости экономики за 05.12.2018

В 2018 году продажи автомобилей выросли почти на 50%

Сколько будет стоить ёлка к Новому году-2018?

С какими результатами ЕАЭС завершает год и что дает белорусам участие страны в этом объединении? Рассказывает Сергей Кизима

255 АЗС Во Франции остались без топлива из-за протестов против повышения цен на бензин

Все новости
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Мексики. Свыше 10 жителей были убиты в Мексике за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В муниципалитете Пенхамо четыре человека были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасля аварыі на Маскоўскай у Мінску шпіталізаваныя тры пасажыркі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика