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Волна насилия захлестнула Мексику: свыше 10 человек были убиты за сутки
Новости Мексики. Свыше 10 жителей были убиты в Мексике за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В муниципалитете Пенхамо четыре человека были расстреляны в салоне машины.
Еще три тела правоохранители обнаружили в городе Саламанка. Несколько местных жителей погибли в результате стрельбы в главном саду города Купарео.
Отметим, что Гуанахуато в последнее время захлестнула волна насилия: в конце мая за несколько дней там были убиты более 60 человек.
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Новости Мексики. Свыше 10 жителей были убиты в Мексике за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В муниципалитете Пенхамо четыре человека были...
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