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Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

05.12.2018 15:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дом, в котором поселился Дед Мороз. Уникальную коллекцию бородатых волшебников собрала жительница Бреста Анна Ковалева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей главного героя новогодних праздников она открыла у себя дома и готова принимать гостей. В экспозиции представлено более 400 экспонатов. У каждого – своя уникальная история.

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Эту коллекцию из главных новогодних персонажей брестчанка Анна Ковалева активно собирала по крупицам больше 10 лет. Хотя как считать: на стеллажах стоит и Дед Мороз из ее детства – с семейного талисмана, по сути, все и началось. Своя уникальная история есть у каждого из 412 экспонатов. Кстати, большинство из них приобретены на аукционах.

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Анна Ковалева, коллекционер:
У него есть этикетка – «Ярославская артель, повет инвалидов». То есть люди, которым тоже надо было зарабатывать, делали Дедов Морозов. И их продавали, и они не такие уже и плохие. Посмотрите, какой замечательный.

Этот музей скорее не частный, а домашний. Недаром за экскурсию денег не берут, на входе выдают теплые тапочки, а детей угощают конфетами. Коммерческих целей у хозяйки огромной коллекции нет. Главное, рассказать о происхождении любимца всех детей.  

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Татьяна Дрозд, житель Бреста:
У него есть посох. А под мышкой мешок, где он несет подарки всем детям.

«Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом». Уникальную коллекцию Дедов Морозов собрала брестчанка

Бородатый волшебник из стекла, фарфора, ваты, гипса – материалы на любой вкус. Сказочные герои «съехались» в ее квартиру из более чем 20 стран, в основном, бывших советских республик. Однако есть также из Чехии, Венгрии, Италии и Черногории. На полках необычного музея есть и самые настоящие долгожители.  

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Петр Бутрим, СТВ: 
А это самый старый из экспонатов домашнего музея. Этот Дед Мороз отличается от современных. А все потому, что сделан вручную из прессованной бумаги больше 120 лет назад. Именно тогда и сформировался привычный нам образ доброго Деда Мороза.

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Символично и то, что коллекцию для широкой публики открыли аккурат в день рождения Деда Мороза. По сути, это первый в Беларуси подобный музей. На его основе Анна Ковалева в будущем мечтает создать большой авторский каталог новогодних персонажей.

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Дом, в котором поселился Дед Мороз. Уникальную коллекцию бородатых волшебников собрала жительница Бреста Анна Ковалева, сообщили в программе...
 
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