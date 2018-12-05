Мина замедленного действия в школьном портфеле. Есть ли польза ребенку от мобильного телефона?





В прошлом году дочка-четвероклассница огорошила прямо с порога: «Мама, буквы на доске расплываются, совсем не вижу, что учительница пишет». Естественно, уже на следующий день мы были в кабинете окулиста, которая вынесла вердикт: «Прогрессирующая близорукость. Ограничьте время пользования мобильным телефоном до 20 минут в день». Дочка, конечно, сразу приуныла: «Мама, а что мне теперь на переменках делать? У нас все ребята в планшетах сидят».

Современные школьники ведут себя на переменах иначе, чем в прошлом их родители. Мальчишки не дергают девчонок за косички и не играют в пятнашки. У детей другая игрушка — их внимание завоевал мобильный телефон. А между тем врачи бьют тревогу: телефоны отбирают у детей здоровье. Две основные проблемы школы — статическая нагрузка и зрительное напряжение. Сейчас на переменах дети собираются вокруг мобильных телефонов и всю перемену играют. Движения уже нет.

Итоги медико-санитарного совета, который состоялся в Кореличах в конце ноября, не могут не шокировать: из 1729 учащихся района у 747 выявлены нарушения здоровья. Почти половина из них (303 человека) — с нарушением зрения, у 43 обнаружен сколиоз. Становится актуальной и проблема лишнего веса.

Возможности гаджетов не только лишают здоровья, они мешают детям учиться. Дети беззастенчиво используют их в качестве калькуляторов, скачивают контрольные работы, пользуются так называемыми решебниками. Действительно, зачем напрягаться, если мобильный помощник всегда под рукой?

В нескольких странах мира детям и подросткам запрещено пользоваться мобильными телефонами и смартфонами в школах. Запрет на использование телефонов учащимися в том или ином виде существует в США, Франции, Греции, Таджикистане, Азербайджане и ряде других стран. Как правило, ученикам разрешается приносить телефоны в школу, но нельзя доставать их из портфеля, разговаривать по сотовой связи, а также фотографировать и вести аудио- и видеозапись. За соблюдением правил следят преподаватели, а за нарушение ученикам грозят замечания и строгие дисциплинарные взыскания за особо злостные проступки, например, использование телефона в качестве шпаргалки во время экзаменов.

Такие же правила действуют и в большинстве белорусских школ. Кореличский район не исключение.

— Мы видим, что у детей появилась телефонная зависимость, — отмечает начальник управления образования Кореличского райисполкома Ирина Осташевич. — Несколько лет назад в главном документе каждого учреждения образования — школьном уставе — появился пункт, запрещающий использование средств мобильной связи и других предметов, которые мешают образовательному процессу. Конечно, в школе телефоны у детей не забирают, но за несоблюдение устава учреждения образования поведение таких учеников расценят как неудовлетворительное.

Одним педагогам с этой проблемой, безусловно, не справится. Тандем «учитель-родитель» должен играть решающую роль в обезвреживании мины замедленного действия в школьном портфеле. Все чаще на родительских собраниях звучит тема здоровья детей и профилактики телефонной и компьютерной зависимости.

— Конечно, без родителей нам не справится, — заверяет директор средней школы №1 г.п. Кореличи Елена Вербицкая. — Посудите сами: в этом году по сравнению с минувшим число учеников нашей школы с ослабленным зрением выросло почти на 5%! У многих диагностированы сколиоз и плоскостопие. Не секрет, что чувство зависти к однокласснику с более современным телефоном провоцирует кражи. Обо всем этом мы говорим на родительских собраниях и находим поддержку.

Любой современный родитель понимает, что запретить пользование мобильным телефоном нельзя, ведь запретный плод, как известно, сладок. А вот следить за тем, как и сколько ребенок пользуется мобильным устройством, нам с вами по силам.

Инна ЛЕЙКО