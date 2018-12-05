В четверг на востоке Беларуси ожидается мокрый снег

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром местами будет слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается северо-западный умеренный.









Ночью будет 1-7 градусов мороза, днем от -4 до +1.



