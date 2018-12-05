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В четверг на востоке Беларуси ожидается мокрый снег

05.12.2018 22:55 — Разное | Партизан  
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6 декабря в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром местами будет слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается северо-западный умеренный.



Ночью будет 1-7 градусов мороза, днем от -4 до +1.



 
 
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6 декабря в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
 
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