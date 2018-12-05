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Евро усилят. Европа разработала план укрепления евро в мире

05.12.2018 22:45 — Разное | Партизан  
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Еврокомиссия намерена усилить роль евро на международной арене. В Брюсселе в среду, 5 декабря, были представлены меры «повышения значения евро в изменяющемся мире».

По замыслу Еврокомиссии, валюта евро должна использоваться в первую очередь для импорта энергоносителей, который ежегодно составляет в перерасчете около 300 млрд евро.

В основном страны ЕС оплачивают нефть и другие энергоресурсы, например, из России и стран Ближнего Востока в долларах США. В связи с этим наблюдатели отмечают, что новая инициатива Еврокомиссии может вызвать недовольство Вашингтона.

Дипломатические и технические средства для продвижения евро

Для усиления роли евро необходимо, в частности, укрепить экономический и валютный союзы и завершить создание банковского союза стран ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. При этом отмечается, что до сих утверждено только 7 из 40 соответствующих предложений, переданных Европарламенту и Совету ЕС. Еврокомиссия предлагает также принять меры по углублению общеевропейского финансового сектора, расширению дипломатических усилий, содействующих переходу на евро, и развитию технических средств улучшения доступа к этой валюте жителей неевропейских стран.

Повышение значения евро будет способствовать устойчивости международной финансовой системы, так как участники рынка во всем мире получат более широкий выбор и мировая экономика будет меньше подвержена шокам, убеждена Еврокомиссия. Распространение евро в мире снизит затраты и риски европейских компаний, а также процентные ставки для частных домохозяйств, считают в Брюсселе.

Согласована реформа еврозоны

Накануне министры финансов стран ЕС достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. В частности, они договорились о развитии механизма безопасности для оказавшихся в кризисном состоянии банков и об основных пунктах реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM). Кроме того, продолжатся консультации о создании собственного бюджета еврозоны, на котором настаивают Германия и Франция.

В настоящий момент в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Валюта евро также находится в обращении в ряде стран за пределами ЕС.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Еврокомиссия намерена усилить роль евро на международной арене. В Брюсселе в среду, 5 декабря, были представлены меры «повышения значения евро в изменяющемся...
 
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