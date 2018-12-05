Минчане стали есть больше мяса, фруктов и хлеба









Так, в январе — сентябре 2018 г. одним минчанином потреблено в месяц молока и молочных продуктов 25 кг, овощей и бахчевых — 7,2 кг, фруктов и ягод — 7 кг, мяса и мясных продуктов — 6,8 кг, хлеба и хлебопродуктов — 5,8 кг, картофеля — 3,4 кг, сахара и кондитерских изделий — 2,2 кг, рыбы и рыбопродуктов — 1,2 кг, масла растительного, маргарина и других жиров — 0,8 кг, яиц — 19 штук.





По сравнению с таким же периодом 2017 г. потребление мяса и мясных продуктов в расчете на члена домашнего хозяйства увеличилось на 3 %, фруктов и ягод — на 2,9 %, хлеба и хлебопродуктов — на 1,8 %.





Уменьшилось потребление картофеля на 8,1 %, овощей и бахчевых — на 2,7 %, молока и молочных продуктов — на 0,8 %.









Потребление рыбы и рыбопродуктов, яиц, сахара и кондитерских изделий, масла растительного, маргарина и других жиров осталось на прежнем уровне.



