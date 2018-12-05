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Коза сжевала 20 тысяч евро и поплатилась

05.12.2018 22:18 — Разное | Партизан  
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В сербском селе Ранилович, располагающемся в 80 километрах от Белграда, домашняя коза съела 20 тысяч евро наличными. Об этом сообщает РИА Новости.

Милена Симич и ее муж приготовили деньги, чтобы купить десять гектаров земли. Коза по кличке Белка, которая жила у них несколько лет, пробралась в дом через незакрытую дверь и нашла купюры на столе.

«Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, все остальное изгрызено и проглочено», — рассказала женщина.


По ее словам, с тех пор муж только молча сидит и смотрит в одну точку. Коза, которая съела деньги, поплатилась за свою прожорливость: ее приготовили на вертеле.

В 2017 году сообщалось, что в Индии коза съела пачку денег, которую фермер приготовил для покупки кирпичей. Они лежали в кармане брюк, которые мужчина оставил за дверью ванной. К тому времени, когда он вышел, животное успело уничтожить 29 купюр достоинством две тысячи рупий.


 
 
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В сербском селе Ранилович, располагающемся в 80 километрах от Белграда, домашняя коза съела 20 тысяч евро наличными. Об этом сообщает РИА Новости.
 
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