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В Минске закрылась частная автошкола «Сигнал», около 100 курсантов остались ни с чем

05.12.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Как стало известно «Нашей Ниве», около 100 человек, которые занимались в частной автошколе «Сигнал», не смогут в ближайшее время получить водительские удостоверения. Да и возвращать деньги за неоконченное обучение — по 700 рублей с человека — им никто не собирается.



«Вчера [4 декабря] у нас должно было состояться занятие, а преподаватель теории говорит: мол, ничего не будет — вчера школа была ликвидирована. Вот вам бумаги, подпишите, что вы забрали свои медицинские справки. Конечно, люди начали спрашивать о компенсации денег. Что сказал преподаватель? «Представьте, что вы заказали в магазине на завтра 50 бутылок водки, а заплатили сегодня. Приходите на следующий день — а магазин закрылся. Вам вернут деньги?». Он сказал, что шансов вернуть почти нет. Мол, вот вам номер ликвидатора, звоните ему и выясняйте», — сообщил «Нашей Ниве» читатель.

Частная автошкола «Сигнал» была основана в 2005 году и имела средние показатели успешности сданных экзаменов.

Что у них там случилось?

В «Сигнале» признают, что процесс ликвидации запущен и занятия больше не проводятся, мол, остальные вопросы — к ликвидаторам.

Ликвидирует «Сигнал» компания «Зэ Энд» (в переводе с английского — «Конец»).

Как пояснил юрист-консульт этой компании, «Сигнал» ликвидируется не по решению суда, а по решению собственника.


«В этом случае решение принял собственник — они не видят смысла в дальнейшей деятельности. Конечно, людей интересует, вернут ли им деньги. Им нужно написать требование на имя ликвидатора с объяснением, что за задолженность перед ними, приложить квитанцию об оплате. Согласно закону за 2 месяца будет составлен список таких лиц и организаций, перед которыми имеет обязательства «Сигнал». Будет также оценен баланс предприятия, его пассивы и активы. И потом, согласно очереди, задолженность будет погашаться», — сказали нам.

Юрист Сергей Зикрацкий объясняет, что шансы вернуть средства выглядят сомнительными.

«Во время ликвидации составляется список кредиторов и список имущества, с которого можно выплачивать компенсацию. Если этого имущества не хватит, то уже тогда эта организация идет в суд и объявляет себя банкротом.

Если суд приходит к выводу, что банкротство не умышленное, то тогда ничего никому не вернут», — говорит Зикрацкий.

«В законе есть понятие «мошенничество» — завладение чужим имуществом путем злоупотребленя доверием. Если руководство фирмы заключало новые сделки уже зная, что не сможет их выполнить, а только для того, чтобы рассчитаться с частью долгов и на этапе подписывания контракта не намеревалась его соблюдать, то это мошенничество. Но если такое и было, то это трудно доказать, с этим должны разбираться соответствующие органы», — подытожил юрист.

В самой автошколе, кстати, нам сказали, что «закон не предусматривает возможности прекратить обучение и продолжить его в другом месте». Выходит, что обманутым людям нужно будет начинать все сначала.


 
 
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Как стало известно «Нашей Ниве», около 100 человек, которые занимались в частной автошколе «Сигнал», не смогут в ближайшее время получить водительские...
 
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