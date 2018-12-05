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Вы видели наручники «Нежность»?

05.12.2018 21:38 — Разное | Партизан  
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К Новому году МВД России закупит 100 тысяч комплектов таких наручников.


МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Речь идет о специальном изделии «средство ограничения подвижности (наручники) модели "Браслеты оперативные специальные" (БОС)». Их единственный изготовитель — НИИ специальных материалов. На сайте предприятия в описании товара указано торговое наименование — «браслеты "Нежность"».

Первый аукцион был объявлен в конце октября и проведен 19 ноября. Его цена 26 150 614 рублей 86 копеек — за 28 601 комплект «Нежность». Товар должен поступить в МВД не позже 29 декабря 2018 года. По итогам торгов одна пара браслетов стоит 922 рубля 03 копейки с доставкой.

Второй аукцион был объявлен в начале ноября, торги по нему должны пройти 10 декабря. Начальная цена аукциона составляет 65 376 537 рублей 15 копеек — за 70 905 комплектов, причем 23 тысячи должны поступить в 2018 году, а остальные — в первом квартале 2019-го. Начальная стоимость комплекта такая же — 922 рубля 03 копейки.


Как передает Интерфакс, первые торги выиграл единственный участник — НИИ специальных материалов. Цена контракта не изменилась, но срок поставки — 20 декабря.

По данным МВД России, закупка осуществляется в рамках государственного оборонного заказа.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о плановой замене оперативных средств — как списанных, так и для создания материального резерва.


 
 
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К Новому году МВД России закупит 100 тысяч комплектов таких наручников.
 
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