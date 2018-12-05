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Вы видели наручники «Нежность»?
К Новому году МВД России закупит 100 тысяч комплектов таких наручников.
МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Речь идет о специальном изделии «средство ограничения подвижности (наручники) модели "Браслеты оперативные специальные" (БОС)». Их единственный изготовитель — НИИ специальных материалов. На сайте предприятия в описании товара указано торговое наименование — «браслеты "Нежность"».
Первый аукцион был объявлен в конце октября и проведен 19 ноября. Его цена 26 150 614 рублей 86 копеек — за 28 601 комплект «Нежность». Товар должен поступить в МВД не позже 29 декабря 2018 года. По итогам торгов одна пара браслетов стоит 922 рубля 03 копейки с доставкой.
Второй аукцион был объявлен в начале ноября, торги по нему должны пройти 10 декабря. Начальная цена аукциона составляет 65 376 537 рублей 15 копеек — за 70 905 комплектов, причем 23 тысячи должны поступить в 2018 году, а остальные — в первом квартале 2019-го. Начальная стоимость комплекта такая же — 922 рубля 03 копейки.
Как передает Интерфакс, первые торги выиграл единственный участник — НИИ специальных материалов. Цена контракта не изменилась, но срок поставки — 20 декабря.
По данным МВД России, закупка осуществляется в рамках государственного оборонного заказа.
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К Новому году МВД России закупит 100 тысяч комплектов таких наручников.
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