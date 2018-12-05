ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК предлагает ввести госрегулирование цен на питание в больницах

05.12.2018 21:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Система здравоохранения Беларуси нуждается в едином подходе к организации питания пациентов. Об этом заявил 5 декабря председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на коллегии КГК, посвященной результатам аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на питание пациентов госорганизаций здравоохранения.

По его словам, когда питание обеспечивают сами учреждения здравоохранения, закупки сырья и продуктов проводятся на конкурсной основе, когда специализированные организации - на них не распространяется законодательство о госзакупках, хотя на эти цели выделяются бюджетные средства, передает БелТА.

В связи с этим Леонид Анфимов предложил установить единый порядок госзакупок для организаторов питания в учреждениях здравоохранения. По его мнению, необходімо пересмотреть систему ценообразования на продукты для учреждений здравоохранения. Сейчас эти цены не подпадают под госрегулирование, благодаря чему, например, УП "Витамин" формировало цены на продукцию не от цены производителя, а от цены поставщика, зачастую посредника. В результате только по двум наименованиям продукции учреждения здравоохранения заплатили лишних 1 млн рублей.

КГК будет вести жесткую борьбу с необоснованным посредничеством при закупке продуктов питания для учреждений здравоохранения, заявил Леонид Анфимов. По его словам, сейчас эта система поражена посредническими структурами.


Начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Елена Масурновская подчеркнула, что посреднических структур при организации питания в системе здравоохранения оказалась даже больше, чем в образовании. Учреждения здравоохранения, по ее словам, иногда выбирают поставщиков без конкурса и не проводят анализ цен на продукты питания у производителей и поставщиков.

Она также отметила несоблюдение норм по использованию сырья при приготовлении блюд, неравнозначная замена одних продуктов другими, однообразное питание, воровство продуктов.



 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система здравоохранения Беларуси нуждается в едином подходе к организации питания пациентов. Об этом заявил 5 декабря председатель Комитета государственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ. Дэвид Бут станет десятым хоккеистом минского "Динамо" без белорусского паспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика