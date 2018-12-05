КГК предлагает ввести госрегулирование цен на питание в больницах

передает БелТА. По его словам, когда питание обеспечивают сами учреждения здравоохранения, закупки сырья и продуктов проводятся на конкурсной основе, когда специализированные организации - на них не распространяется законодательство о госзакупках, хотя на эти цели выделяются бюджетные средства,БелТА.





В связи с этим Леонид Анфимов предложил установить единый порядок госзакупок для организаторов питания в учреждениях здравоохранения. По его мнению, необходімо пересмотреть систему ценообразования на продукты для учреждений здравоохранения. Сейчас эти цены не подпадают под госрегулирование, благодаря чему, например, УП "Витамин" формировало цены на продукцию не от цены производителя, а от цены поставщика, зачастую посредника. В результате только по двум наименованиям продукции учреждения здравоохранения заплатили лишних 1 млн рублей.





КГК будет вести жесткую борьбу с необоснованным посредничеством при закупке продуктов питания для учреждений здравоохранения, заявил Леонид Анфимов. По его словам, сейчас эта система поражена посредническими структурами.









Начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Елена Масурновская подчеркнула, что посреднических структур при организации питания в системе здравоохранения оказалась даже больше, чем в образовании. Учреждения здравоохранения, по ее словам, иногда выбирают поставщиков без конкурса и не проводят анализ цен на продукты питания у производителей и поставщиков.





Она также отметила несоблюдение норм по использованию сырья при приготовлении блюд, неравнозначная замена одних продуктов другими, однообразное питание, воровство продуктов.







