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КХЛ. Дэвид Бут станет десятым хоккеистом минского "Динамо" без белорусского паспорта
Минское "Динамо" объявило о подписании американского форварда Дэвида Бута. Таким образом, в составе "зубров" появится уже десятый игрок без белорусского паспорта.
Напомним, на данный момент за минское "Динамо" в КХЛ в числе иностранцев выступают вратарь Юнас Энрот (Швеция), защитники Денис Осипов (Россия), Джонатон Блум (США), Патрик Уиркош (Канада) и нападающие Теему Пулккинен (Финляндия), Денис Казионов, Артем Артемов, Алексей Терещенко (все — Россия) и Куинтон Хауден (Канада).
Напомним, из 35 матчей нынешней "регулярки" "зубры" проиграли 26 и идут предпоследними на "Западе", опережая "Северсталь" по дополнительным показателям.
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Минское "Динамо" объявило о подписании американского форварда Дэвида Бута. Таким образом, в составе "зубров" появится уже десятый игрок без белорусского паспорта.
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