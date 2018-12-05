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КХЛ. Дэвид Бут станет десятым хоккеистом минского "Динамо" без белорусского паспорта

05.12.2018 21:02 — Разное | Партизан  
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Минское "Динамо" объявило о подписании американского форварда Дэвида Бута. Таким образом, в составе "зубров" появится уже десятый игрок без белорусского паспорта.



Напомним, на данный момент за минское "Динамо" в КХЛ в числе иностранцев выступают вратарь Юнас Энрот (Швеция), защитники Денис Осипов (Россия), Джонатон Блум (США), Патрик Уиркош (Канада) и нападающие Теему Пулккинен (Финляндия), Денис Казионов, Артем Артемов, Алексей Терещенко (все — Россия) и Куинтон Хауден (Канада). 

Напомним, из 35 матчей нынешней "регулярки" "зубры" проиграли 26 и идут предпоследними на "Западе", опережая "Северсталь" по дополнительным показателям.


 
 
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Минское "Динамо" объявило о подписании американского форварда Дэвида Бута. Таким образом, в составе "зубров" появится уже десятый игрок без белорусского паспорта.
 
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