







Напомним, на данный момент за минское "Динамо" в КХЛ в числе иностранцев выступают вратарь Юнас Энрот (Швеция), защитники Денис Осипов (Россия), Джонатон Блум (США), Патрик Уиркош (Канада) и нападающие Теему Пулккинен (Финляндия), Денис Казионов, Артем Артемов, Алексей Терещенко (все — Россия) и Куинтон Хауден (Канада).





Напомним, из 35 матчей нынешней "регулярки" "зубры" проиграли 26 и идут предпоследними на "Западе", опережая "Северсталь" по дополнительным показателям.



