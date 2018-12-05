ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин примет участие в заедании высшего Евразийского экономического совета в Петербурге

05.12.2018 22:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент РФ Владимир Путин в четверг отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальной встрече глав СНГ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩИЕ РЫНКИ НЕФТИ И ГАЗА, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

В заседании ВЕЭС примут участие президенты Беларуси, Казахстана и Киргизии, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении. Ожидается, что лидеры обсудят итоги года и перспективы совместной работы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что заседание будет состоять из двух сессий. Первая пройдет в закрытом режиме. На ней лидеры обсудят актуальные вопросы внутрисоюзного сотрудничества, цифровую экономику, а также формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Участникам заседания предстоит согласовать нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕврАзЭС.

Ю.Ушаков рассказал, что российская сторона подготовила проект декларации об углублении интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

"Документ предусматривает наращивание совместных усилий по созданию единых рынков товаров и услуг, развитию торгово-инвестиционных связей, укреплению производственной и технологической кооперации", - сказал помощник президента.

Вторая часть заседания пройдет в расширенном составе. К обсуждению присоединится президент Молдовы, которая является страной-наблюдателем при ЕврАзЭС. Участники заседания обсудят согласованные решения и подведут итоги работы.

"Повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год, вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР", - сказал помощник президента.

В следующем году председательство в ЕврАзЭС перейдёт от России к Армении. Как ожидается, на заседании будет названо ориентировочное место и время проведения следующего заседания.

Ю.Ушаков заметил, что участники заседания не планируют обсуждать возможное присоединение Сирии к Евразийскому экономическому союзу.

ДРУЖЕСКИЙ ОБЕД ЛИДЕРОВ СНГ

В четверг В.Путин также примет участие во встрече глав стран СНГ, которая пройдёт в неформальной обстановке. Как сообщил Ю.Ушаков, все страны будут представлены на высшем уровне.

"Встреча глав государств СНГ пройдёт в неформальной обстановке. Лидеры встретятся, сфотографируются на фоне флагов своих государств. Затем состоится неформальная беседа, в которой каждый участник СНГ может поднять любой вопрос. Эта встреча будет проведена в формате дружеского обеда", - сказал Ю.Ушаков на брифинге.

САММИТ ОДКБ ДО КОНЦА ГОДА НЕ СОСТОИТСЯ

Изначально предполагалось, что 6 декабря состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности, о проведении которого лидеры договорились на встрече в Астане.

Однако, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, позднее было принято решение не проводить заседание, в том числе по просьбе армянской стороны.

"На предыдущей встрече в Астане об этом лидеры условились (провести саммит ОДКБ 6 декабря), а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 числа, решили заседание ОДКБ не проводить", - сказал Ю.Ушаков.

Он заметил, что до конца года саммит ОДКБ, скорее всего, не состоится. В связи с этим исполняющим обязанности генерального секретаря ОДКБ временно является российский представитель - Валерий Семериков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин в четверг отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске закрылась частная автошкола «Сигнал», около 100 курсантов остались ни с чем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика