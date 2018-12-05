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Трехсторонние переговоры РФ, Украины и ЕС по газу могут пройти в начале 2019г - заявление ЕК

05.12.2018 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Следующие трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по вопросам транзита российского газа могут пройти в начале следующего года, говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам встречи вице-президента ЕК Мароша Шефчовича и главы МИД Украины Павла Климкина.

Трехсторонним переговорам, возможно, будут предшествовать технические встречи экспертов.

На переговорах стороны отметили приверженность и конструктивную позицию Украины и "Нафтогаза Украины" формату трехсторонних переговоров. При этом М.Шефчович выразил надежду на достижение решительного прогресса в этом вопросе в в ближайшие месяцы. "Это общая задача Европейской комиссии, правительства Украины, "Нафтогаза" и европейских потребителей", - отмечается в сообщении.

"Еврокомиссия готова оказать содействие в этом процессе, как в ближайшие недели, так и в течение всего 2019 года, поскольку это является ключевым элементом трехсторонних газовых переговоров. Их успешный результат, а именно долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и экономически эффективным способом, имеет первостепенное значение для энергетической безопасности европейских потребителей", - цитируется в сообщении М.Шефчович.

Минэнерго России пока не комментирует этот вопрос.

 
 
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Следующие трехсторонние переговоры России, Украины и Евросоюза по вопросам транзита российского газа могут пройти в начале следующего года, говорится в сообщении...
 
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