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Спектакль-номинант "Золотой маски" покажут 11 и 12 декабря в Минске
Спектакль "С училища" – историю одной любви, когда личная жизнь перестает принадлежать только двум людям, покажут 11 и 12 декабря в Минске в креативном хабе "ОК16".
Что бывает, когда жизнь «золотой молодежи» пересекается с реальностью обыкновенной девушки из ПТУ?
Тусовки в городском хабе, стрижки в барбершопе, зависание в социальных сетях, выгорание или просто скука, спасти от которой может очередное развлечение. Молодая и дикая Танька пытается жить по правилам, но все складывается не по плану. Ставки сделаны, видеотрансляция включена и личная жизнь перестает принадлежать только двум людям.
Пьеса "С училища" Андрея Иванова - номинант Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в категории "Лучшая работа драматурга".
В спектакле используется ненормативная лексика.
Режиссёр: Александр Марченко
Художник: Андрей Жигур
Художник по свету: Ирина Буката
Режиссёр и оператор видео, Live-проекция: Игорь Вепшковский
Звук: Ксения Корольчук
Видео: Екатерина Чекатовская
Барберы: Александр Кудрицкий, Алексей Комаровский (барбершоп «Chop-Chop»)
Спектакль ведет: Эльдар Бекиров
Исполнители:
Танька – Анна Семеняко
Сережа – Артем Курень
Костя – Максим Брагинец
Егор, отец Таньки – Александр Молчанов
Лариса, мать Сережи – Заслуженная артистка РБ Людмила Сидоркевич
Славик – Дмитрий Мухин
Вероничка – Дарья Новик
Продолжительность: 1час 50 минут (без антракта)
Язык: русский
Премьера – 6 июня 2018 года
18+
Место проведения: Ок16 (Октябрьская, 16)
Начало – 19.00.
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Спектакль "С училища" – историю одной любви, когда личная жизнь перестает принадлежать только двум людям, покажут 11 и 12 декабря в Минске в креативном хабе "ОК16". Что...
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