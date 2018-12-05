Спектакль "С училища" – историю одной любви, когда личная жизнь перестает принадлежать только двум людям, покажут 11 и 12 декабря в Минске в креативном хабе "ОК16".

Что бывает, когда жизнь «золотой молодежи» пересекается с реальностью обыкновенной девушки из ПТУ?

Тусовки в городском хабе, стрижки в барбершопе, зависание в социальных сетях, выгорание или просто скука, спасти от которой может очередное развлечение. Молодая и дикая Танька пытается жить по правилам, но все складывается не по плану. Ставки сделаны, видеотрансляция включена и личная жизнь перестает принадлежать только двум людям.

Пьеса "С училища" Андрея Иванова - номинант Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» в категории "Лучшая работа драматурга".

В спектакле используется ненормативная лексика.



Пьеса: Андрей Иванов

Режиссёр: Александр Марченко

Художник: Андрей Жигур

Художник по свету: Ирина Буката

Режиссёр и оператор видео, Live-проекция: Игорь Вепшковский

Звук: Ксения Корольчук

Видео: Екатерина Чекатовская

Барберы: Александр Кудрицкий, Алексей Комаровский (барбершоп «Chop-Chop»)

Спектакль ведет: Эльдар Бекиров

Исполнители:

Танька – Анна Семеняко

Сережа – Артем Курень

Костя – Максим Брагинец

Егор, отец Таньки – Александр Молчанов

Лариса, мать Сережи – Заслуженная артистка РБ Людмила Сидоркевич

Славик – Дмитрий Мухин

Вероничка – Дарья Новик

Продолжительность: 1час 50 минут (без антракта)

Язык: русский

Премьера – 6 июня 2018 года

18+

Место проведения: Ок16 (Октябрьская, 16)

Начало – 19.00.