«Добрые сердца». В Минске выбрали лучших волонтёров года

Новости Беларуси. Их работа – помогать. 5 декабря во всем мире празднуют день волонтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси неравнодушных ребят, которые в любой момент готовы прийти на помощь, вот уже восемь лет объединяет Республиканский союз молодежи. И сегодня в Минске выбирали лучшего представителя волонтерского движения.



