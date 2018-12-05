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«Добрые сердца». В Минске выбрали лучших волонтёров года

05.12.2018 23:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Их работа – помогать. 5 декабря во всем мире празднуют день волонтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси неравнодушных ребят, которые в любой момент готовы прийти на помощь, вот уже восемь лет объединяет Республиканский союз молодежи. И сегодня в Минске выбирали лучшего представителя волонтерского движения.

«Добрые сердца». В Минске выбрали лучших волонтёров года

Подробности в видеоматериале Алены Сыровой.
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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Их работа – помогать. 5 декабря во всем мире празднуют день волонтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси неравнодушных...
 
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