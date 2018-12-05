ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

05.12.2018 23:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Санкт-Петербург готовится принять сразу два саммита. 6 декабря в северной столице России пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча лидеров СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие во встречах примет Александр Лукашенко.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Развитие интеграционных процессов, реализация цифровой повестки ЕАЭС, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов – эти и другие вопросы главы государств рассмотрят в узком и расширенном составах. Что еще в повестке? В Санкт-Петербурге работает съемочная группа СТВ. Корреспондент Юлия Бешанова подробнее о предстоящих встречах.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Юлия Бешанова, СТВ:
Главной темой дня, безусловно, станет интеграция. Санкт-Петербург готовится принять сразу два саммита: встреча в формате евразийской пятерки и неформальный саммит лидеров стран-участниц СНГ. Разговор о делах на просторах Евразийского экономического союза пойдет в библиотеке имени Ельцина, там сейчас идет последние приготовления.

Как прогнозируют эксперты, диалог на Высшем совете ЕАЭС будет непростым. С одной стороны, все страны-участницы поддерживают дальнейшую интеграцию и углубление экономического сотрудничества. С другой – в евразийской интеграции существуют национальные интересы каждой экономики, а потому есть много нерешенных до сих пор вопросов. Предположительно о них завтра будут говорить президенты.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

По-прежнему очевидна приверженность Беларуси интеграционным процессам. Наша позиция в Евразийском экономическом союзе предельно четкая: среди равных не может быть главных. То есть работать все должны по одним правилам. Да, вместе выгодно, но и без взаимных претензий не обходится. И это нормально, говорят эксперты. Исходя из истории международных отношений – не бывает абсолютно безоблачного интеграционного счастья. Главное – есть желание идти навстречу друг другу.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета:
Скептики говорят уже десятилетия (ну сколько – 27 лет говорят) о том, что любое интеграционное образование на постсоветском пространстве нежизнеспособно. Мы же видим другое: мы видим, что идет поиск интеграционной модели. Он не всегда беспроблемный. Не надо искусственно нагнетать страсти по поводу интеграции: процесс идет. Он идет не очень быстро, но мы надеемся, что он пойдет быстрее.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Несмотря на то, что главы государств встречаются достаточно часто, тем для разговора в формате евразийской пятерки на высшем уровне накопилось немало.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Нас, например, нас не устраивают барьеры и препятствия, которые тормозят общую торговлю и негативно влияют на инвестиционный имидж союза. Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу ясно обозначил болевые точки интеграции.

Интервью Александра Лукашенко Сергею Брилёву. Все темы беседы в одном материале

Ожидается, что прежде всего речь на Высшем совете ЕАЭС пойдет о создании равных условий для предприятий на рынке энергоресурсов. До сих пор не согласован принципиальный вопрос формирования единых тарифов на транспортировку газа.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Дело в том, что газодобывающие страны рассматривают рынок ЕАЭС как экспортный. А значит, и цена соответствующая: почти в два раза выше, чем для внутренних потребителей. Конкурировать в таких условиях белорусским предприятиям с российскими практически невозможно.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Вообще краеугольная идея интеграции заложена в самом названии – это прежде всего экономический союз. Торговля между странами-участницами действительно не сбавляет оборотов. Увеличение за 9 месяцев на 14 %, но очевидно, что потенциал наших торгово-экономических отношений намного выше. Эксперты уже просчитывают следующие шаги.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Юрий Светлов,  политолог:
Снятие барьеров между странами, прежде всего для бизнеса. Чтобы бизнесмен из каждой страны нашей пятерки мог приехать и начать свой бизнес (стартапы, как сейчас модно говорить), не ощущая никаких затруднений от того, что он приехал из Беларуси или из Армении, а бизнес ведет в России. Вот эти моменты.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Это сейчас Евразийская пятерка. В перспективе ЕАЭС – территория от Лиссабона до Владивостока. На прошлом заседании в Сочи статус наблюдателя получила Молдова. Так или иначе, интерес к сотрудничеству с евразийским интеграционным объединением уже проявили почти полсотни стран. Если союзники хотят работать с таким количеством партнеров, значит, прежде всего нужно договариваться в своем кругу. Вместе лидерам государств предстоит продолжить работать над устранением барьеров на рынках. Думать над эффективными транспортными коридорами. Создавать цифровое будущее самого успешного интеграционного пространства постсоветских стран.

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Юлия Бешанова:
Предположу, что президенты не обойдут вниманием и тему распределения тарифов ввозных пошлин. Она горячо обсуждалась и на прошлом заседании в Сочи. Вопрос возник после присоединения к ЕАЭС Кыргызстана. Тогда пошлины определили как временные, они должны были действовать до августа 2018. Но стороны так и не смогли договориться, и срок действия временных пошлин продлили до конца 2019 года. Беларусь это категорически не устраивает, поэтому мы будем настаивать на пересмотре решения.

Также ожидается, что президенты будут говорить о создании единых рынков нефти, газа, финансов, цифровизации экономики, так что ожидаем завтра громких решений и заявлений.

Напоминаю, что сначала лидеры будут общаться в узком формате. В расширенном формате к заседанию присоединится и президент Молдовы в качестве представителя страны-наблюдателя. После этого лидеры государств пообщаются о делах СНГ уже в неформальной дружеской обстановке.
Новости по теме

С какими результатами ЕАЭС завершает год и что дает белорусам участие страны в этом объединении? Рассказывает Сергей Кизима

Белорусский парламент ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Андрей Кобяков призвал не затягивать с созданием общего рынка нефти и газа в ЕАЭС

Бизнес высоко оценил: какие возможности дает новый Таможенный кодекс ЕАЭС

Развитие цифровой экономики и сотрудничество в сфере сельского хозяйства: что обсуждали на встрече премьеров стран ЕАЭС

Белорусские производители смогут участвовать в госзакупках в России

«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке

Саммит ЕАЭС в Бишкеке: о чем говорили президенты
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

«Добрые сердца». В Минске выбрали лучших волонтёров года

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Тарифы на стационарную телефонную связь повысятся в Беларуси

Новости экономики за 05.12.2018

В 2018 году продажи автомобилей выросли почти на 50%

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Санкт-Петербург готовится принять сразу два саммита. 6 декабря в северной столице России пройдет заседание Высшего Евразийского экономического...
 
Новости дня
Новости разные
 
В четверг на востоке Беларуси ожидается мокрый снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика