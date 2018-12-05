ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

05.12.2018 22:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Владельцы квартир в новом элитном доме в Гродно столкнулись с неожиданной проблемой: здание отреставрировано с нарушениями, крыша течет, на стенах плесень, в квартирах холодно, а окна и лестницы не соответствуют строительным нормам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Все это люди узнали уже после покупки якобы престижного жилья. По всем правилам застройщик обязан устранять недочеты по гарантии. Вот только диалог с ним не выстраивается. Корреспондент Галина Буро вмешалась в ситуацию.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Светлана Цыхун, жительница Гродно:
Когда мы сняли вот эту часть досок, у меня полностью увиделось небо. Небо, птицы.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Небо вместо крыши над головой – такую романтику Светлана Цыхун в своем жилище на верхнем этаже явно не оценила. У женщины уже на руках дорогостоящий дизайн-проект квартиры-мечты на 92 квадрата, но ремонт пришлось остановить – крыша протекает.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Светлана Цыхун:
Доски без противопожарной обработки, доски с корой полностью, что вообще запрещено для работ такого масштаба.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Посмотреть, из какого материала сделана крыша, – задача на смекалку. Пожарная лестница есть, подходов к ней нет. Жильцы рассказывают: вызывали спецтехнику, поднимались на дом. Хотели увидеть обещанный металлопрофиль, а лицезрели обычный рубероид. Окна в доме однокамерные, такие подходят скорее для лоджий, никак не в квартиру. Батареи не по проекту, даже без элементарных регуляторов.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Галина Буро, СТВ:
Вот так, по мнению застройщика, должно выглядеть окно в подъезде элитного дома. Чтобы открыть форточку, надо воспользоваться особым приспособлением. Закрыть окно с моим, например, ростом вообще невозможно.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Это здание в Гродно по улице Свердлова 1958 года постройки – бывшая фабрика художественных изделий. За реконструкцию взялась частная компания. В 2015 году люди стали покупать респектабельные квартиры в центре – цена в среднем по 1000 долларов за квадратный метр. Два этажа дома распроданы под офисы. В итоге на стенах уже пошла плесень, штукатурка сыплется, плитка отваливается.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Застройщик на жалобы не реагирует, а гарантийный срок на дом через год истекает.  

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Александр Каспин, житель Гродно:
Застройщик отвечает: у нас все сделано согласно проекту, но, к сожалению, проект безвозвратно утрачен, копию найти невозможно.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Увесистые папки в руках председателя товарищества собственников – ответы на неоднократные обращения во все инстанции. Все сводится к одному: решайте спор через суд. Но как направить иск, если застройщик не отдает председателю документацию на дом?

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Иван Бартошевич, председатель товарищества собственников:
Когда собрание последнее было, он приехал в первый раз за два года. Когда задали вопрос ему по этим всем нюансам, недостаткам, он сказал то есть проигнорировал нас.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Кстати, Иван Бартошевич – уже второй председатель этого дома. Первый не выдержал, ушел. Ведь ситуация дошла до абсурда – директор строительной компании не считает нужным объясняться даже с нашей съемочной группой.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Дом построен у них с нарушениями, и они хотят, чтобы это было устранено по гарантии.
Честно говоря, я в первый раз слышу, о чем вы сейчас говорите. Возможно, что-то там есть такое, но на сегодняшний момент ко мне не поступало никаких претензий по поводу некачественных каких-то работ.
Хорошо, мы к вам можем подъехать? Мы можем с вами пообщаться по этому поводу? Или можете вы к нам приехать, мы вместе посмотрим этот дом.
Могу вам назначить встречу где-то на 12-11 января.
То есть у вас не будет минутки с нами поговорить?
Нет.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Тупиковая ситуация у жильцов вызывает один глобальный вопрос: как вообще такое может быть и что делать?

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Андрей Жук, первый заместитель председателя Гродненского горисполкома:
В настоящий момент создается специальная комиссия с участием всех заинтересованных специалистов разного профиля, которая произведет детальное обследование данного жилого дома. Основной задачей является определение причин образования данных дефектов.

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Кстати, компания-застройщик рядом с этим домом возвела еще один – опять же, с элитными квартирами. По нему уже тоже возникают вопросы.
Новости по теме

Морозили на улице с грудным ребёнком или выполняли свою работу? Что известно о конфликте с контролёрами в Гродно

Дональд Трамп не приглашен на похороны сенатора Маккейна

Скандал на ЧМ по лёгкой атлетике U20: эфиопскую спортсменку подозревают в занижении возраста

Президента Румынии оштрафовали на 500 евро за слово «преступники»

The New York Times. Сексуальный скандал помешал Нобелевской премии по литературе за 2018 год

Глава МВД вынуждена была покинуть свой пост из-за скандала с мигрантами

«Челси» могут конфисковать у Абрамовича британские власти

Журнал «ОГОНЕК». Подняться на хайпе или как готовность оскандалиться стала прибыльным бизнесом
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

«Добрые сердца». В Минске выбрали лучших волонтёров года

Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. О чём будут говорить президенты?

Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно

Тарифы на стационарную телефонную связь повысятся в Беларуси

Новости экономики за 05.12.2018

В 2018 году продажи автомобилей выросли почти на 50%

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Владельцы квартир в новом элитном доме в Гродно столкнулись с неожиданной проблемой: здание отреставрировано с нарушениями, крыша течет, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержали 37-летнего бармена, который выращивал дома коноплю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика