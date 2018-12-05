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Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно
Новости Беларуси. Владельцы квартир в новом элитном доме в Гродно столкнулись с неожиданной проблемой: здание отреставрировано с нарушениями, крыша течет, на стенах плесень, в квартирах холодно, а окна и лестницы не соответствуют строительным нормам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это люди узнали уже после покупки якобы престижного жилья. По всем правилам застройщик обязан устранять недочеты по гарантии. Вот только диалог с ним не выстраивается. Корреспондент Галина Буро вмешалась в ситуацию.
Светлана Цыхун, жительница Гродно:
Небо вместо крыши над головой – такую романтику Светлана Цыхун в своем жилище на верхнем этаже явно не оценила. У женщины уже на руках дорогостоящий дизайн-проект квартиры-мечты на 92 квадрата, но ремонт пришлось остановить – крыша протекает.
Светлана Цыхун:
Посмотреть, из какого материала сделана крыша, – задача на смекалку. Пожарная лестница есть, подходов к ней нет. Жильцы рассказывают: вызывали спецтехнику, поднимались на дом. Хотели увидеть обещанный металлопрофиль, а лицезрели обычный рубероид. Окна в доме однокамерные, такие подходят скорее для лоджий, никак не в квартиру. Батареи не по проекту, даже без элементарных регуляторов.
Галина Буро, СТВ:
Это здание в Гродно по улице Свердлова 1958 года постройки – бывшая фабрика художественных изделий. За реконструкцию взялась частная компания. В 2015 году люди стали покупать респектабельные квартиры в центре – цена в среднем по 1000 долларов за квадратный метр. Два этажа дома распроданы под офисы. В итоге на стенах уже пошла плесень, штукатурка сыплется, плитка отваливается.
Застройщик на жалобы не реагирует, а гарантийный срок на дом через год истекает.
Александр Каспин, житель Гродно:
Увесистые папки в руках председателя товарищества собственников – ответы на неоднократные обращения во все инстанции. Все сводится к одному: решайте спор через суд. Но как направить иск, если застройщик не отдает председателю документацию на дом?
Иван Бартошевич, председатель товарищества собственников:
Кстати, Иван Бартошевич – уже второй председатель этого дома. Первый не выдержал, ушел. Ведь ситуация дошла до абсурда – директор строительной компании не считает нужным объясняться даже с нашей съемочной группой.
– Дом построен у них с нарушениями, и они хотят, чтобы это было устранено по гарантии.
Тупиковая ситуация у жильцов вызывает один глобальный вопрос: как вообще такое может быть и что делать?
Андрей Жук, первый заместитель председателя Гродненского горисполкома:
Кстати, компания-застройщик рядом с этим домом возвела еще один – опять же, с элитными квартирами. По нему уже тоже возникают вопросы.
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Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно
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Небо вместо крыши над головой: элитный дом с огромным количеством проблем продал застройщик в Гродно
Новости Беларуси. Владельцы квартир в новом элитном доме в Гродно столкнулись с неожиданной проблемой: здание отреставрировано с нарушениями, крыша течет, на...
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