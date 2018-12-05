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Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными
Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми.
Таких редко найдёшь в живом уголке или на птичьей выставке, уверяет управляющий: цесарки, фазаны, павлины, редкие утки, гуси, куры, индюки,
С птицами на ферме легко уживаются зубастые нутрии, вьетнамские свинки, настоящие дикие кабаны и величественные пятнистые олени!
Африканские страусы на удивление хорошо себя чувствуют даже в нестабильном белорусском климате.
Любимое белорусское лакомство экзотических исполинов – обыкновенное зерно.
Воинственно настроенные птицы далеко не каждого готовы подпустить к себе близко. Одно такое яйцо весит целых 2 килограмма и может заменить сразу 30 куриных!
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Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми. Таких редко...
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