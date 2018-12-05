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Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными

05.12.2018 17:53 — Разное | СТВ  
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Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми.

Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными

Таких редко найдёшь в живом уголке или на птичьей выставке, уверяет управляющий: цесарки, фазаны, павлины, редкие утки, гуси, куры, индюки,

перепёлки, но главная гордость этого успешного зообизнеса – черные африканские страусы.

С птицами на ферме легко уживаются зубастые нутрии, вьетнамские свинки, настоящие дикие кабаны и величественные пятнистые олени!

Африканские страусы на удивление хорошо себя чувствуют даже в нестабильном белорусском климате.

Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными

На птичьем дворе обитают 30 гигантских птиц. Средний вес каждой – 20 килограммов, рост – 2,5 метра!

Любимое белорусское лакомство экзотических исполинов – обыкновенное зерно.

Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными

Страусы тут – не только диковинная птица, но и выгодный бизнес! Огромные яйца разбирают поклонники деликатесов, остальные поступают в инкубатор и в скором времени пополнят страусиное стадо.

Воинственно настроенные птицы далеко не каждого готовы подпустить к себе близко. Одно такое яйцо весит целых 2 килограмма и может заменить сразу 30 куриных!

Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными
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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми. Таких редко...
 
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