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«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино

05.12.2018 17:17 — Разное | СТВ  
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Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла».

5 вечеров с польским кино: бесплатные показы в центре Минска

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь.

«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино

Лодзь – это центр кинематографа Польши?

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
Здесь находится киношкола. Многие известные фамилии польского кино связаны именно с этим местом в Лодзи. Это чрезвычайно важное место, культовое, я бы сказал, для нашего польского фильма.

«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Чем сегодня живет польский кинематограф? Ответить на этот вопрос призван открывающийся 5 декабря в Минске фестиваль «Висла». 5 вечеров с польским кино: бесплатные...
 
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