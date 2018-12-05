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Баскетболистки «Цмокі-Мінск» потерпели 4-е поражение кряду в Еврокубке
Баскетболистки «Цмокі-Мінск» потерпели четвертое поражение подряд в женском Еврокубке.
5 декабря в Кракове минчанки с разницей в 8 очков проиграли польской «Висле».
«Цмокі» — «Висла» — 69:77 (19:18, 16:21, 17:19, 17:19).
Поражение в Кракове лишило «Цмокi» возможности выйти из группового этапа, для чего надо было оказаться хотя бы в четверке лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
Через неделю, 13 декабря, минчанки завершат еврокубковый путь в сезоне-2018/19 домашним поединком против российской «Инвенты» из Курска.
В другом матче 5-го тура Евроубка в группе «С» 6 декабря состоится матч «Бешикташ» (Турция) — «Инвента» (Россия).
Положение в группе «С»:
1. «Висла» (Польша) — 9 очков (5 матчей)
2. «Инвента» (Россия) — 6 (4)
3. «Бешикташ» (Турция) — 6 (4)
4. «Цмокi-Мiнск» (Беларусь) — 6 (5).
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Баскетболистки «Цмокі-Мінск» потерпели четвертое поражение подряд в женском Еврокубке.
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