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На руинах Белого Дворца в Брестской крепости начались работы, но какие, пока непонятно
06.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Минимальное количество туристов – лучшее время для работ на руинах Брестской крепости. Вокруг подвалов бывшего Белого дворца установлено защитное ограждение, внутри начинают установку строительных лесов для проведения работ.
Никакого паспорта объекта пока нет, поэтому не очень ясно о чём идёт речь, но ранее в СМИ сообщали о консервации, для предотвращения дальнейшего разрушения объекта.
Храм Святых Апостолов Петра Павла и монастырь базилиан располагались в Бресте на месте старинного Берестья. Храм представлял из себя незаконченное (строительство было ускоренно из-за войны с Москвой) барочное сооружение. Внутри храм был просторным с малочисленными элементами лепнины. После отмены Брестской унии комплекс был передан православным и здесь располагался Добровещенский монастырь. В 1950 году был уничтожен большевиками.
Основан: 1631г. Уничтожен: 1950г.
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Минимальное количество туристов – лучшее время для работ на руинах Брестской крепости. Вокруг подвалов бывшего Белого дворца установлено защитное ограждение,...
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