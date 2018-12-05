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На руинах Белого Дворца в Брестской крепости начались работы, но какие, пока непонятно

06.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Минимальное количество туристов – лучшее время для работ на руинах Брестской крепости. Вокруг подвалов бывшего Белого дворца установлено защитное ограждение, внутри начинают установку строительных лесов для проведения работ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61291.php

На руинах Белого Дворца в Брестской крепости начались работы, но какие, пока непонятно

Никакого паспорта объекта пока нет, поэтому не очень ясно о чём идёт речь, но ранее в СМИ сообщали о консервации, для предотвращения дальнейшего разрушения объекта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61291.php

На руинах Белого Дворца в Брестской крепости начались работы, но какие, пока непонятно

Храм Святых Апостолов Петра Павла и монастырь базилиан располагались в Бресте на месте старинного Берестья. Храм представлял из себя незаконченное (строительство было ускоренно из-за войны с Москвой) барочное сооружение. Внутри храм был просторным с малочисленными элементами лепнины. После отмены Брестской унии комплекс был передан православным и здесь располагался Добровещенский монастырь. В 1950 году был уничтожен большевиками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61291.php

На руинах Белого Дворца в Брестской крепости начались работы, но какие, пока непонятно

Основан: 1631г. Уничтожен: 1950г. 

 
Теги: Брест
 
 
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Минимальное количество туристов – лучшее время для работ на руинах Брестской крепости. Вокруг подвалов бывшего Белого дворца установлено защитное ограждение,...
 
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