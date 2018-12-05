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В Слуцке машина такси влетела в огород частного дома

06.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Машина с наклейками минского такси проломала забор, въехала во двор частного дома по улице 14 Партизан и упала на бок. Как рассказал хозяин дома, в этот момент его не было на месте, о происшествии ему сообщили соседи. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61290.php

В Слуцке машина такси влетела в огород частного дома


— За рулём автомобиля Фольксваген Поло находился случчанин 1989 года рождения, машина принадлежит жителю Минска, — рассказал сайту SlutskGorod начальник ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Станкевич. — Поло двигался со стороны Минска, водитель не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и залетел в кювет. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61290.php

В Слуцке машина такси влетела в огород частного дома


Помимо водителя в машине находились два пассажира, парень и девушка - никто из них серьёзно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61290.php

В Слуцке машина такси влетела в огород частного дома


— Сданы биообразцы. После получения результатов анализов и установления физического состояния водителя будет дана правовая оценка его действиям, — добавили в ГАИ

 
Теги: Минск
 
 
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Машина с наклейками минского такси проломала забор, въехала во двор частного дома по улице 14 Партизан и упала на бок. Как рассказал хозяин дома, в этот момент его не...
 
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