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В Слуцке машина такси влетела в огород частного дома
06.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Машина с наклейками минского такси проломала забор, въехала во двор частного дома по улице 14 Партизан и упала на бок. Как рассказал хозяин дома, в этот момент его не было на месте, о происшествии ему сообщили соседи.
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Машина с наклейками минского такси проломала забор, въехала во двор частного дома по улице 14 Партизан и упала на бок. Как рассказал хозяин дома, в этот момент его не...
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