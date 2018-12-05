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В пятницу над Брестом пройдёт фронтальный раздел - потеплеет от снега к дождю (будет плохо)

06.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прогноз на пятницу, 7 декабря 2018 года малоприятный. От минус 2 к плюс 3 при обильных осадках - сначала в виде снега, а затем уже и дождя. Что-то подобное мы наблюдали в понедельник утром, который для многих стал неприятным сюрпризом. Конечно, пока это только прогноз, однако учтите, что неблагоприятное явление природы вполне может постичь нас. Паниковать не надо, но и осторожность не помешает.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61289.php

В пятницу над Брестом пройдёт фронтальный раздел - потеплеет от снега к дождю (будет плохо)

А в субботу нас хорошо польёт, судя по всему. Можно расчехлять зонтики и готовить резиновые сапоги - самое время. И только четверг отметится приятной умеренно-морозной погодой без осадков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61289.php

В пятницу над Брестом пройдёт фронтальный раздел - потеплеет от снега к дождю (будет плохо)

Итак, вот прогноз синоптиков:

6 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная - в середине дня составит -4..+1°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

7 декабря ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, отступающей на восток, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Ночью в крайних западных, а днем и в центральных районах страны пройдет кратковременный снег. Утром и днем по западу ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами гололед. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку -8..-12°С, максимальная - днем 0..-6°С, по юго-западу до +2°С.

8 декабря республика будет находиться в зоне фронтальных систем перемещающихся с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку страны местами до -10°С, максимальная - днем -5..+2°С; в западных районах республики ночью около 0°С, днем +3..+5°С.

 
 
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Прогноз на пятницу, 7 декабря 2018 года малоприятный. От минус 2 к плюс 3 при обильных осадках - сначала в виде снега, а затем уже и дождя. Что-то подобное мы наблюдали в...
 
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