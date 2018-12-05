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«Дети рисуют МИР!»: объявлены победители конкурса из Беларуси

06.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Телеканал «МИР» проводит международный конкурс детских рисунков «Дети рисуют МИР!», в котором приняли участие дети из стран Содружества. Сегодня Национальный филиал МТРК «Мир» в Беларуси объявил своих победителей. 

Ранее с выбором победителей помог каждый, кто оставил свой голос за понравившуюся работу на сайте конкурса. Народное голосование уже завершилось, и ознакомиться с результатами можно на сайте конкурса. Также были объявлены победители голосования по версии творческих сотрудников телекомпании «МИР».

В этом году тематика конкурса очень обширна. Своими рисунками ребята показали, как важно бережно относиться к природе, жить в мире и вести здоровый образ жизни. Всего в конкурсе приняли участие почти три тысячи детей из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Украины и Узбекистана.

Победители и финалисты конкурса получат дипломы и памятные подарки - футболки с рисунками авторов. Кроме того, Национальный филиал МТРК «Мир» в Беларуси решил наградить ребят дополнительно. Так, победители получат набор профессиональных акварельных красок и кистей. 

Победители по версии НФ МТРК «МИР» в Беларуси:

Жукова Арина, «Моя семья и Тося» «Дети рисуют МИР!»: объявлены победители конкурса из Беларуси

Шаланкевич Ольга, «У высохшего ручья» «Дети рисуют МИР!»: объявлены победители конкурса из Беларуси

Сутоличная Мария, «Милое сердцу место» «Дети рисуют МИР!»: объявлены победители конкурса из Беларуси



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Телеканал «МИР» проводит конкурс детских рисунков «Дети рисуют МИР!».
 
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