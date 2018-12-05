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«Дети рисуют МИР!»: объявлены победители конкурса из Беларуси
06.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Телеканал «МИР» проводит международный конкурс детских рисунков «Дети рисуют МИР!», в котором приняли участие дети из стран Содружества. Сегодня Национальный филиал МТРК «Мир» в Беларуси объявил своих победителей.
Ранее с выбором победителей помог каждый, кто оставил свой голос за понравившуюся работу
В этом году тематика конкурса очень обширна. Своими рисунками ребята показали, как важно бережно относиться к природе, жить в мире и вести здоровый образ жизни. Всего в конкурсе приняли участие почти три тысячи детей из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Украины и Узбекистана.
Победители и финалисты конкурса получат дипломы и памятные подарки - футболки с рисунками авторов. Кроме того, Национальный филиал МТРК «Мир» в Беларуси решил наградить ребят дополнительно. Так, победители получат набор профессиональных акварельных красок и кистей.
Победители по версии НФ МТРК «МИР» в Беларуси:
Жукова Арина, «Моя семья и Тося»
Шаланкевич Ольга, «У высохшего ручья»
Сутоличная Мария, «Милое сердцу место»
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Телеканал «МИР» проводит конкурс детских рисунков «Дети рисуют МИР!».
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