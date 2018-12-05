Ученые назвали продукты, приводящие к развитию рака





Учёные назвали сахар самым опасным продуктом, вызывающим рак. Об этом рассказала заведующая онкологическим хирургическим отделением комбинированных методов лечения клиники Сеченовского университета Наталья Сукорцева.



По мнению медиков, чрезмерное потребление сахара и его искусственных заменителей не только запускает рост злокачественных клеток, но и значительно ускоряет его. Кроме того, эти вещества вызывают хронические заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой систем и являются причиной ожирения. На втором месте в списке опасных продуктов специалисты расположили изделия из переработанного мяса.



"Полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные копчёности, ветчина содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Поэтому если регулярно есть на завтрак, обед и ужин такую пищу, то вполне можно заработать рак толстой кишки", — отметила Наталья Сукорцева.



Замыкают тройку лидеров антирейтинга продукты с высоким содержанием жира, такие как чипсы, попкорн, трансжиры и жиры животного происхождения. Они способствуют появлению агрессивных злокачественных опухолей, вызывая необратимую мутацию клеток человека, и увеличивают скорость роста рака почти в сто раз. Кроме того, такая пища вызывает повышение уровня холестерина, гипертонию и ожирение.



Однако специалисты подчёркивают, что механизмы возникновения злокачественных опухолей не изучены до конца и рак является результатом не только неправильного питания и образа жизни, но также генетических отклонений и плохой экологии.