ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые назвали продукты, приводящие к развитию рака

06.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Ученые назвали продукты, приводящие к развитию рака

Учёные назвали сахар самым опасным продуктом, вызывающим рак. Об этом рассказала заведующая онкологическим хирургическим отделением комбинированных методов лечения клиники Сеченовского университета Наталья Сукорцева.


По мнению медиков, чрезмерное потребление сахара и его искусственных заменителей не только запускает рост злокачественных клеток, но и значительно ускоряет его. Кроме того, эти вещества вызывают хронические заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой систем и являются причиной ожирения. На втором месте в списке опасных продуктов специалисты расположили изделия из переработанного мяса.


"Полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные копчёности, ветчина содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Поэтому если регулярно есть на завтрак, обед и ужин такую пищу, то вполне можно заработать рак толстой кишки", — отметила Наталья Сукорцева.


Замыкают тройку лидеров антирейтинга продукты с высоким содержанием жира, такие как чипсы, попкорн, трансжиры и жиры животного происхождения. Они способствуют появлению агрессивных злокачественных опухолей, вызывая необратимую мутацию клеток человека, и увеличивают скорость роста рака почти в сто раз. Кроме того, такая пища вызывает повышение уровня холестерина, гипертонию и ожирение.


Однако специалисты подчёркивают, что механизмы возникновения злокачественных опухолей не изучены до конца и рак является результатом не только неправильного питания и образа жизни, но также генетических отклонений и плохой экологии.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учёные назвали сахар самым опасным продуктом, вызывающим рак. Об этом рассказала заведующая онкологическим хирургическим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Bloomberg назвал угрозы для мировой экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика