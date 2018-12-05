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Что ждет белорусов в связи с антироссийскими санкциями и обвалом цен на нефть?

06.12.2018 06:56 — Разное | Myfin  
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Что ждет белорусов в связи с антироссийскими санкциями и обвалом цен на нефть?
фото: pexels.com

Что ждет белорусов в связи с антироссийскими санкциями и обвалом цен на нефть?

– Действительно, сегодня складывается достаточно сложная ситуация, напрямую угрожающая экономике многих белорусских предприятий из-за внешних обстоятельств – американских и европейских санкций против крупных бизнесов и отраслей России. Ведь со многими из них у Беларуси налажены долгосрочные экономические отношения.

 
 
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Возможное введение новых антиросийских санкций, а также падение нефтяных котировок не может не повлиять на состояние экономики Беларуси, отметил в комментарии...
 
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