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Что ждет белорусов в связи с антироссийскими санкциями и обвалом цен на нефть?
– Действительно, сегодня складывается достаточно сложная ситуация, напрямую угрожающая экономике многих белорусских предприятий из-за внешних обстоятельств – американских и европейских санкций против крупных бизнесов и отраслей России. Ведь со многими из них у Беларуси налажены долгосрочные экономические отношения.
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Возможное введение новых антиросийских санкций, а также падение нефтяных котировок не может не повлиять на состояние экономики Беларуси, отметил в комментарии...
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