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«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

06.12.2018 00:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Громкая премьера в Большом: на главной театральной сцене страны прошел первый показ авторской редакции «Ромео и Джульетты» Валентина Елизарьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот спектакль – один из самых ярких и успешных в творческой карьере мастера. В этом убедилась и корреспондент Яна Шипко.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Любовь выше неба – эта фраза в новой версии шекспировской истории приобретает особое значение. Ведь Джульетте на балконе предстоит буквально парить в воздухе. Новые декорации, спецэффекты и… техника безопасности.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:
На пять метров буду подниматься от пола. По технике безопасности здесь должны быть такие вот нюансы.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

В репертуаре Ирины Еромкиной целая россыпь главных партий. Джульетта – одна из самых драматичных: умирать на сцене и оживлять эмоции в танце непросто.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Ирина Еромкина:
Я почти по-настоящему верила, что это происходит. Но сейчас я стараюсь именно контролировать, чтобы помимо моих очень сильных эмоций я еще ощущала, что я все делаю правильно, красиво. Чтобы это читалось зрителю.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Вечная история любви – первая работа легендарного балетмейстера Валентина Елизарьева после возвращения в Большой. Впервые за балет Прокофьева он взялся 30 лет назад. Еще тогда его прочтение считалось новаторским.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Светлана Улановская, балетовед:
Валентин Николаевич уходит от буквализма отдельных решений Лавровского. Он больше ориентируется не на текст Шекспира, как было у Лавровского, а именно на музыку композитора, который назвал свой балет лирическими сценами. У него решения приобретают более метафорический, обобщенный характер. То, чего, кстати, не хватало самому Прокофьеву.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Все эти годы «Ромео и Джульетта» никогда и не сходили с афиш Большого, а постановку увидели в 20 странах мира. Дух самой печальной повести на свете нынче остался прежним – маэстро бережно обошелся с первоисточником. Но прикосновение автора зритель прочувствует: новые костюмы, исполнители, технически сложные поддержки и акценты на деталях.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и БССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
В танце я усилил драматургические какие-то связки, драматургические ходы. Я думаю, что многие узнают спектакль, но его увидят по-новому. Спектакль продолжает свою жизнь в новых именах.

В этом театре мое авторское произведение. Наверное, для меня, как и много лет назад, сегодня большой день и день испытания. Я очень волнуюсь.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Впрочем, все то, за что зритель любит этот балет, увидим и в свежей интерпретации. И яркая дуэль, и невероятно романтические дуэты влюбленных.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»

Билеты на премьеру разлетелись задолго до спектакля. Какие постановки из репертуара Большого еще ждет обновление – пока интрига.

«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Громкая премьера в Большом: на главной театральной сцене страны прошел первый показ авторской редакции «Ромео и Джульетты» Валентина...
 
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