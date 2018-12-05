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«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»
Новости Беларуси. Громкая премьера в Большом: на главной театральной сцене страны прошел первый показ авторской редакции «Ромео и Джульетты» Валентина Елизарьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот спектакль – один из самых ярких и успешных в творческой карьере мастера. В этом убедилась и корреспондент Яна Шипко.
Любовь выше неба – эта фраза в новой версии шекспировской истории приобретает особое значение. Ведь Джульетте на балконе предстоит буквально парить в воздухе. Новые декорации, спецэффекты и… техника безопасности.
Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:
В репертуаре Ирины Еромкиной целая россыпь главных партий. Джульетта – одна из самых драматичных: умирать на сцене и оживлять эмоции в танце непросто.
Ирина Еромкина:
Вечная история любви – первая работа легендарного балетмейстера Валентина Елизарьева после возвращения в Большой. Впервые за балет Прокофьева он взялся 30 лет назад. Еще тогда его прочтение считалось новаторским.
Светлана Улановская, балетовед:
Все эти годы «Ромео и Джульетта» никогда и не сходили с афиш Большого, а постановку увидели в 20 странах мира. Дух самой печальной повести на свете нынче остался прежним – маэстро бережно обошелся с первоисточником. Но прикосновение автора зритель прочувствует: новые костюмы, исполнители, технически сложные поддержки и акценты на деталях.
Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и БССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
В этом театре мое авторское произведение. Наверное, для меня, как и много лет назад, сегодня большой день и день испытания. Я очень волнуюсь.
Впрочем, все то, за что зритель любит этот балет, увидим и в свежей интерпретации. И яркая дуэль, и невероятно романтические дуэты влюбленных.
Билеты на премьеру разлетелись задолго до спектакля. Какие постановки из репертуара Большого еще ждет обновление – пока интрига.
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«Узнают спектакль, но его увидят по-новому»: Валентин Елизарьев об авторской редакции «Ромео и Джульетты»
Новости Беларуси. Громкая премьера в Большом: на главной театральной сцене страны прошел первый показ авторской редакции «Ромео и Джульетты» Валентина...
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