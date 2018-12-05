ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение: почему белорусы так любят технику Xiaomi и чем она лучше гаджетов Apple

06.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Антон Мерзляков — редактор рубрики «Техногид», журналист 42.TUT.BY. Больше двух лет обозревает разные гаджеты — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до «умных» газонокосилок.

Гаджеты Xiaomi пользуются большим спросом у белорусов, но так было не всегда — еще пару лет назад особого доверия устройства китайского бренда не вызывали. Сегодня ситуация изменилась. Зачастую девайсы Xiaomi, на мой взгляд, оказываются интереснее техники Apple и других крупных производителей.

Гаджеты Xiaomi пользуются большим спросом у белорусов, но так было не всегда — еще пару лет назад особого доверия устройства китайского бренда не вызывали. Сегодня ситуация изменилась. Зачастую девайсы Xiaomi, на мой взгляд, оказываются интереснее техники Apple и других крупных производителей.

Антон Мерзляков — редактор рубрики «Техногид», журналист 42.TUT.BY. Больше двух лет обозревает разные гаджеты — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до «умных» газонокосилок.

От смартфонов до «умных» чайников

В отличие от той же Apple, Xiaomi выпускает продукты практически в каждой категории — от смартфонов с роботами-пылесосами до автоматически поднимающейся крышки унитаза.

Иногда производитель сам разрабатывает устройства, а иногда выпускает под собственным брендом технику от небольших компаний вроде MIJIA. Кроме того, у Xiaomi есть своя краудфандинговая площадка, где пользователи могут поддержать проект по созданию еще не вышедшего, но заинтересовавшего их гаджета.


Фото: TUT.BY

Назвать такой подход новым не получается — например, компания Samsung также выпускает и смартфоны, и бытовую технику. Но модели от Xiaomi, как правило, стоят дешевле и при этом предлагают схожий уровень качества, удовлетворяющий большинство потенциальных покупателей.

В некоторых областях китайской компании удалось пойти еще дальше — например, в создании экосистемы «умного» дома.

Если Apple все еще «прощупывает» рынок и пока выпустила лишь «умную» голосовую колонку HomePod, то Xiaomi предлагает множество решений, которые могут управляться через фирменное приложение (Mi Home) и автоматически взаимодействовать друг с другом. К таким решениям относятся дверные замки, светильники, камеры и другие датчики.

Xiaomi позволяет выбирать

В Xiaomi стараются сделать все, чтобы хотя бы один из их гаджетов оказался в доме каждого покупателя, и позволяют пользователям выбирать из множества вариантов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В случае со смартфонами найдутся модели, делающие ставку на разные параметры — кому-то нужны аппараты с гигантскими дисплеями, кому-то важнее производительность, а кто-то хочет купить смартфон с более качественной камерой.

Скорее всего, каждый найдет подходящий смартфон именно для себя — причем как среди флагманских девайсов, так и более простых модификаций. Это также относится и к технике из других категорий — например, внешним аккумуляторам, телевизорам или освежителям воздуха.

Аналоги, за которые не стыдно

Из-за огромного количества выпускаемых гаджетов у Xiaomi есть аналоги большинства популярных устройств от сторонних производителей. Некоторые (в том числе и я) считают, что по качеству они мало чем проигрывают «оригиналам» при более низкой цене.


Xiaomi Mi Mix 2s. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К таким устройствам, например, можно отнести ноутбуки серии Mi Notebook, которые явно нацелены на конкуренцию с MacBook от Apple. Со смартфонами ситуация немного сложнее, но флагманские модели вроде Mi Mix 2S (наш обзор) в плане дизайна явно вдохновлялись прошлогодним iPhone X, и при этом не хуже по материалам или качеству сборки.

С используемым технологиями ситуация схожа — в том же iPhone X Apple впервые использовала систему распознавания лиц Face ID, в которой применяется инфракрасный датчик. Вскоре подобная технология с ИК-излучателем появилась и в топовом Xiaomi Mi 8 (наш обзор). На мой взгляд, по скорости и точности распознавания она ничем не уступает смартфонам от Apple с Face ID.


Xiaomi Mi 8. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В категории «умных» носимых устройств Xiaomi и вовсе вырвалась вперед. Напрямую сравнивать фитнес-браслеты производителя с «умными» часами от Apple или Samsung нельзя — последние дороже и более технически продвинутые.

Впрочем, это не помешало Xiaomi в третьем квартале года занять долю рынка в 21,5% и стать лидером в целой отрасли. Apple заняла лишь вторую строчку с результатом в 13,1%.

Самый главный плюс — цена

Главное достоинство, за которое техника Xiaomi пользуется повышенным спросом — это более демократичная цена в сравнении с гаджетами от других производителей.


Фото: Reuters

Для примера: в сентябре Apple представила трио новых смартфонов — iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. В некоторых странах стартовая цена аппаратов превышает тысячу долларов. Понимая этого, Xiaomi запустила в Китае акцию, в которой предлагала наборы своих девайсов по цене одного из анонсированных Apple смартфонов.

Так увеличенный iPhone Xs Max в Китае продают от 1398 долларов. Предложение Xiaomi с такой же ценой включало топовый смартфон Mi 8 (6/128 ГБ), ноутбук Mi Notebook Pro, фитнес-браслет Mi Band 3 и наушники Mi Bluetooth Collar Headset.

На мой взгляд, пример достаточно показательный. И пускай в Беларуси стоимость устройств от Xiaomi ощутимо выше китайской, она все равно ниже официальной цены аналогичных аппаратов от ААА-производителей во многих категориях товаров в нашей стране.

О качестве и возможностях дейвасов от Xiaomi, особенно в сравнении с товарами от других брендов, можно спорить. Но мне кажется, что интерес белорусов к технике этой компании говорит сам за себя — за последние пару лет в Минске открылось несколько монобрендовых магазинов с гаджетами производителя, при открытии которых каждый раз наблюдался огромный ажиотаж.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Xiaomi:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые назвали продукты, приводящие к развитию рака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика