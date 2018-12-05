Мнение: почему белорусы так любят технику Xiaomi и чем она лучше гаджетов Apple

Антон Мерзляков — редактор рубрики «Техногид», журналист 42.TUT.BY. Больше двух лет обозревает разные гаджеты — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до «умных» газонокосилок. Гаджеты Xiaomi пользуются большим спросом у белорусов, но так было не всегда — еще пару лет назад особого доверия устройства китайского бренда не вызывали. Сегодня ситуация изменилась. Зачастую девайсы Xiaomi, на мой взгляд, оказываются интереснее техники Apple и других крупных производителей.

Гаджеты Xiaomi пользуются большим спросом у белорусов, но так было не всегда — еще пару лет назад особого доверия устройства китайского бренда не вызывали. Сегодня ситуация изменилась. Зачастую девайсы Xiaomi, на мой взгляд, оказываются интереснее техники Apple и других крупных производителей. Антон Мерзляков — редактор рубрики «Техногид», журналист 42.TUT.BY. Больше двух лет обозревает разные гаджеты — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до «умных» газонокосилок.

От смартфонов до «умных» чайников

В отличие от той же Apple, Xiaomi выпускает продукты практически в каждой категории — от смартфонов с роботами-пылесосами до автоматически поднимающейся крышки унитаза .

Иногда производитель сам разрабатывает устройства, а иногда выпускает под собственным брендом технику от небольших компаний вроде MIJIA. Кроме того, у Xiaomi есть своя краудфандинговая площадка, где пользователи могут поддержать проект по созданию еще не вышедшего, но заинтересовавшего их гаджета.



Фото: TUT.BY

Назвать такой подход новым не получается — например, компания Samsung также выпускает и смартфоны, и бытовую технику. Но модели от Xiaomi, как правило, стоят дешевле и при этом предлагают схожий уровень качества, удовлетворяющий большинство потенциальных покупателей.

В некоторых областях китайской компании удалось пойти еще дальше — например, в создании экосистемы «умного» дома.

Если Apple все еще «прощупывает» рынок и пока выпустила лишь «умную» голосовую колонку HomePod, то Xiaomi предлагает множество решений, которые могут управляться через фирменное приложение (Mi Home) и автоматически взаимодействовать друг с другом. К таким решениям относятся дверные замки, светильники, камеры и другие датчики.

Xiaomi позволяет выбирать

В Xiaomi стараются сделать все, чтобы хотя бы один из их гаджетов оказался в доме каждого покупателя, и позволяют пользователям выбирать из множества вариантов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В случае со смартфонами найдутся модели, делающие ставку на разные параметры — кому-то нужны аппараты с гигантскими дисплеями, кому-то важнее производительность, а кто-то хочет купить смартфон с более качественной камерой.

Скорее всего, каждый найдет подходящий смартфон именно для себя — причем как среди флагманских девайсов, так и более простых модификаций. Это также относится и к технике из других категорий — например, внешним аккумуляторам, телевизорам или освежителям воздуха.

Аналоги, за которые не стыдно

Из-за огромного количества выпускаемых гаджетов у Xiaomi есть аналоги большинства популярных устройств от сторонних производителей. Некоторые (в том числе и я) считают, что по качеству они мало чем проигрывают «оригиналам» при более низкой цене.



Xiaomi Mi Mix 2s. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К таким устройствам, например, можно отнести ноутбуки серии Mi Notebook, которые явно нацелены на конкуренцию с MacBook от Apple. Со смартфонами ситуация немного сложнее, но флагманские модели вроде Mi Mix 2S ( наш обзор ) в плане дизайна явно вдохновлялись прошлогодним iPhone X, и при этом не хуже по материалам или качеству сборки.

С используемым технологиями ситуация схожа — в том же iPhone X Apple впервые использовала систему распознавания лиц Face ID, в которой применяется инфракрасный датчик. Вскоре подобная технология с ИК-излучателем появилась и в топовом Xiaomi Mi 8 ( наш обзор ). На мой взгляд, по скорости и точности распознавания она ничем не уступает смартфонам от Apple с Face ID.



Xiaomi Mi 8. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В категории «умных» носимых устройств Xiaomi и вовсе вырвалась вперед. Напрямую сравнивать фитнес-браслеты производителя с «умными» часами от Apple или Samsung нельзя — последние дороже и более технически продвинутые.

Впрочем, это не помешало Xiaomi в третьем квартале года занять долю рынка в 21,5% и стать лидером в целой отрасли. Apple заняла лишь вторую строчку с результатом в 13,1%.

Самый главный плюс — цена

Главное достоинство, за которое техника Xiaomi пользуется повышенным спросом — это более демократичная цена в сравнении с гаджетами от других производителей.



Фото: Reuters

Для примера: в сентябре Apple представила трио новых смартфонов — iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs Max. В некоторых странах стартовая цена аппаратов превышает тысячу долларов. Понимая этого, Xiaomi запустила в Китае акцию, в которой предлагала наборы своих девайсов по цене одного из анонсированных Apple смартфонов.

Так увеличенный iPhone Xs Max в Китае продают от 1398 долларов. Предложение Xiaomi с такой же ценой включало топовый смартфон Mi 8 (6/128 ГБ), ноутбук Mi Notebook Pro, фитнес-браслет Mi Band 3 и наушники Mi Bluetooth Collar Headset.

На мой взгляд, пример достаточно показательный. И пускай в Беларуси стоимость устройств от Xiaomi ощутимо выше китайской, она все равно ниже официальной цены аналогичных аппаратов от ААА-производителей во многих категориях товаров в нашей стране.

О качестве и возможностях дейвасов от Xiaomi, особенно в сравнении с товарами от других брендов, можно спорить. Но мне кажется, что интерес белорусов к технике этой компании говорит сам за себя — за последние пару лет в Минске открылось несколько монобрендовых магазинов с гаджетами производителя, при открытии которых каждый раз наблюдался огромный ажиотаж.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Xiaomi: