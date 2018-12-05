Новая пострадавшая появилась в деле о взрыве дома в Борисове

Ранее сообщалось, что единственным пострадавшим во время взрыва является хозяин дома.





Как было отмечено в сюжете, десятиклассница шла из школы, когда прогремел взрыв, осколком стекла ей повредило кисть руки.





"Отвернула лицо и зарыла руками голову", - пояснила десятиклассница Карина и показала забинтованную кисть.





Как рассказали местные жители, когда взорвался дом, "было очень страшно". По их словам, пострадавших могло быть больше, так как рядом с домом расположены автобусная остановка и школа.





По словам очевидцев, хозяин дома после взрыва был в состоянии шока и сам пришел на остановку, где ему вызвали медиков.





В сюжете также была озвучена информация о том, что хозяин дома получил термические ожоги 40% тела и ожог легких. Он введен в искусственную кому, состояние медики оценивают как тяжелое.





Одной из версий происшествия следователи называют взрыв газовоздушной смеси. Следователи и эксперты продолжают работать на месте происшествия, для поиска улик и доказательств им приходится разбирать завалы вручную. Сотрудники газовой службы отрицают, что в доме мог взорваться газовый котел.