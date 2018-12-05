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Новая пострадавшая появилась в деле о взрыве дома в Борисове

06.12.2018 07:19 — Разное | Партизан  
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Новая пострадавшая появилась в деле о взрыве в частном доме в Борисове, это местная школьница, эта информация была озвучена в вечернем новостном выпуске ОНТ.

Ранее сообщалось, что единственным пострадавшим во время взрыва является хозяин дома.

Как было отмечено в сюжете, десятиклассница шла из школы, когда прогремел взрыв, осколком стекла ей повредило кисть руки.

"Отвернула лицо и зарыла руками голову", - пояснила десятиклассница Карина и показала забинтованную кисть.

Как рассказали местные жители, когда взорвался дом, "было очень страшно". По их словам, пострадавших могло быть больше, так как рядом с домом расположены автобусная остановка и школа.

По словам очевидцев, хозяин дома после взрыва был в состоянии шока и сам пришел на остановку, где ему вызвали медиков.

В сюжете также была озвучена информация о том, что хозяин дома получил термические ожоги 40% тела и ожог легких. Он введен в искусственную кому, состояние медики оценивают как тяжелое.

Одной из версий происшествия следователи называют взрыв газовоздушной смеси. Следователи и эксперты продолжают работать на месте происшествия, для поиска улик и доказательств им приходится разбирать завалы вручную. Сотрудники газовой службы отрицают, что в доме мог взорваться газовый котел.
 
 
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Новая пострадавшая появилась в деле о взрыве в частном доме в Борисове, это местная школьница, эта информация была озвучена в вечернем новостном выпуске ОНТ.
 
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