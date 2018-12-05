В Бресте на два дня закроют переезд на Пушкинской

С 8 по 10 декабря закрывается движение через железнодорожный переезд на улице Пушкинской, сообщает Брестский горисполком.



Иллюстрация: ГАИ

Переезд закроют на ремонт. Запрет движения будет действовать с 00.00 8 декабря до 15.00 10 декабря. Объехать можно по улице Скрипникова через Менжинского и далее на Пионерскую.

Автобус № 3 будет ездить по улицам Скрипникова, Менжинского, Мицкевича и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршруты автобусов №№ 16,32 также изменятся. Они будут ездить по улицам Пионерской, Скрипникова, Менжинского, Мицкевича и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрутка № 2 будет ездить по улицам Пионерская, Скрипникова, Менжинского, Мицкевича, б-р Космонавтов и далее по маршруту. В обратном направлении — по бульвару Космонавтов, Пушкинской, Менжинского, Скрипникова, Пионерской и далее по маршруту.

Маршрутка № 5 — по улицам Пионерская, Скрипникова, Менжинского, Мицкевича и далее по маршруту. В обратном направлении — по Пушкинской, Менжинского, Скрипникова, Пионерской и далее по маршруту.