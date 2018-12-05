В рабочее время в личных целях выезжали заграницу, экономили на детском спорте. Комитет госконтроля выявил нарушения в футбольном и хоккейном клубах «Лида»





На совместном заседании Гродненского областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией и коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области обсуждены результаты контрольных мероприятий по проверке эффективности использования бюджетных средств в сфере спорта.

Установлено нарушение бюджетного законодательства на сумму 1,8 млн. рублей, доначислены налоги и пеня на сумму 2,7 млн. рублей, к административной ответственности привлечено 12 физических лиц, к дисциплинарной – 16 человек, возбуждено 13 уголовных дел.

Как было отмечено на заседании, госпрограмма развития физической культуры и спорта в целом по области выполняется (по отдельным показателям – более чем на 110%). Но в некоторых районах региона не обеспечены контрольные цифры.

На 1 октября 2018 года обеспеченность спортивных учреждений необходимым спортинвентарем составляет 67,6%, что негативно сказывается на учебно-тренировочных процессах. Наименьший показатель зафиксирован в г. Гродно (37%), а также в Сморгонском (44,6%), Ивьевском (45,5%), Новогрудском (49%), Слонимском (50,8%), Лидском (57,2%) и Берестовицком (57,7%) районах.

Развитию спортивных клубов по видам спорта уделяется немало внимания со стороны государства. Однако, как свидетельствуют результаты контрольных мероприятий, предоставленная государственная поддержка в ряде случаев не приносит должного экономического эффекта: зачастую спортивные учреждения, получая бюджетные деньги, не выполняют свои обязательства.

Так, хоккейным клубом «Лида» в 2014-2017 годах на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры спорта было направлено лишь 25% средств, предусмотренных на эти цели, в том числе на развитие детско-юношеского спорта – 15%. При этом согласно отчетам клуба обязательства выполнены в полном объеме.

Хоккейный клуб «Неман» в 2013-2014 годах также не выполнил свои обязательства по направлению средств на развитие детско-юношеского спорта (в 2013 году – чуть более 8%, в 2014 году – 12%).

Невыполнение клубами обязательных условий, дающих им право получать поддержку в соответствии с Указом Президента, является незаконным получением ими государственной поддержки на сумму более 1,5 млн. рублей.

В некоторых учреждениях выявлены нарушения порядка осуществления государственных закупок, что не способствует выбору наиболее приемлемого поставщика товаров, экономному и эффективному использованию бюджетных средств.

Так, Лидская детская спортивная школа по хоккею с шайбой без проведения процедуры государственной закупки (запроса ценовых предложений) оплатила работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортного средства, узлов и агрегатов на сумму 22,1 тыс. рублей (более 1000 базовых величин).

В 2017 году Баскетбольным клубом «Принеманье» без проведения процедуры запроса ценовых предложений осуществлена госзакупка услуг по проезду на соревнования на общую сумму 8,1 тыс. рублей.

Выявлены нарушения трудовой и исполнительской дисциплины работниками учреждений, что повлекло необоснованную выплату заработной платы. Так, несколько работников Баскетбольного клуба «Принеманье» отсутствовали на своем рабочем месте из-за того, что работали по совместительству в других учреждениях.

Кроме того, не искоренена практика выезда работников учреждений спорта за пределы Беларуси в личных целях в свое основное рабочее время. Такие факты выявлены в Баскетбольном клубе «Принеманье», Гродненском футбольном клубе «Неман» и Футбольном клубе «Лида».

Установлены нарушения требований бухгалтерского учета и отчетности, налогового законодательства, порядка использования бланков строгой отчетности, сроков выплаты заработной платы, ведения книги замечаний и предложений, ведения претензионной работы.