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В Лиде главную елку города зажгут 8 декабря

06.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде главную елку города зажгут 8 декабря

По этому поводу на центральной площади Лиды в 17.00 состоится большое праздничное мероприятие.

Оригинальная интерпретация привычного новогоднего оформления в виде неожиданных арт-объектов от Лидского ЖКХ станет не только украшением праздника, но и декорациями театрализованного представления. Все зрители смогут первыми увидеть в 17:30 огни главной елки Лиды и праздничной новогодней иллюминации города.

В программе:

  • «Бюро новогодних услуг или Деда Мороза вызывали?» — малыши смогут передать свои письма с новогодними желаниями настоящему Деду Морозу;
  • аниматоры и новогодний флешмоб со студией современного танца ArtDANCESTUDIO;
  • интерактивное игровое шоу с участием символов уходящего и наступающего года – Пожарный Пёс и Свинка-копилка;
  • конкурс «Лучшее селфи у главной елки», совместно с редакцией общественно-политического издания «Лидская газета» и КУП «Лидское телерадиобъединение»;
  • новогодняя зажигательная дискотека от лучших ди-джеев и эстрадных коллективов Лидчины;
  • светодиодное шоу от Лидской фаер-бригады «Огненные вороны».
 
 
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По этому поводу на центральной площади Лиды в 17.00 состоится большое праздничное мероприятие. Оригинальная интерпретация привычного новогоднего оформления в виде...
 
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