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В Лиде главную елку города зажгут 8 декабря
По этому поводу на центральной площади Лиды в 17.00 состоится большое праздничное мероприятие.
Оригинальная интерпретация привычного новогоднего оформления в виде неожиданных арт-объектов от Лидского ЖКХ станет не только украшением праздника, но и декорациями театрализованного представления. Все зрители смогут первыми увидеть в 17:30 огни главной елки Лиды и праздничной новогодней иллюминации города.
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По этому поводу на центральной площади Лиды в 17.00 состоится большое праздничное мероприятие. Оригинальная интерпретация привычного новогоднего оформления в виде...
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