В Лиде главную елку города зажгут 8 декабря





По этому поводу на центральной площади Лиды в 17.00 состоится большое праздничное мероприятие.

Оригинальная интерпретация привычного новогоднего оформления в виде неожиданных арт-объектов от Лидского ЖКХ станет не только украшением праздника, но и декорациями театрализованного представления. Все зрители смогут первыми увидеть в 17:30 огни главной елки Лиды и праздничной новогодней иллюминации города.

В программе:

«Бюро новогодних услуг или Деда Мороза вызывали?» — малыши смогут передать свои письма с новогодними желаниями настоящему Деду Морозу;

аниматоры и новогодний флешмоб со студией современного танца ArtDANCESTUDIO;

интерактивное игровое шоу с участием символов уходящего и наступающего года – Пожарный Пёс и Свинка-копилка;

конкурс «Лучшее селфи у главной елки», совместно с редакцией общественно-политического издания «Лидская газета» и КУП «Лидское телерадиобъединение»;

новогодняя зажигательная дискотека от лучших ди-джеев и эстрадных коллективов Лидчины;

светодиодное шоу от Лидской фаер-бригады «Огненные вороны».