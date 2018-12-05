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В 2019 году начнут строить новый кинотеатр на месте бывшей «Бригантины»
Строительство четырехзального кинотеатра на месте
По словам Романенко, недавно проект создания нового кинотеатра прошел экспертизу. Сейчас организуется тендер по определению подрядчика. Работы на площадке начнутся предположительно весной 2019 года. Новые кинозалы пристроят к уже имеющимся помещениям.
Василий Романенко ранее выкупил на торгах и здание бывшей детской областной библиотеки имени Крупской на улице Ленина. Бизнесмен рассчитывает, что обновить строение получится к очередному «Славянскому базару». Здание реконструируется под офисный центр, но возможно, что часть помещений займет объект культуры.
А самое недавнее приобретение Василия Романенко —
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В новом кинотеатре будет четыре зала.
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