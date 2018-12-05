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В 2019 году начнут строить новый кинотеатр на месте бывшей «Бригантины»

06.12.2018 08:15 — Разное | Tut.by  
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Строительство четырехзального кинотеатра на месте бывшего кинотеатра «Бригантина» начнется в 2019 году. Об этом «Витебским вестям» сообщил владелец здания — бизнесмен Василий Романенко.


По словам Романенко, недавно проект создания нового кинотеатра прошел экспертизу. Сейчас организуется тендер по определению подрядчика. Работы на площадке начнутся предположительно весной 2019 года. Новые кинозалы пристроят к уже имеющимся помещениям.

Василий Романенко ранее выкупил на торгах и здание бывшей детской областной библиотеки имени Крупской на улице Ленина. Бизнесмен рассчитывает, что обновить строение получится к очередному «Славянскому базару». Здание реконструируется под офисный центр, но возможно, что часть помещений займет объект культуры.

А самое недавнее приобретение Василия Романенко — бывшее здание архива на улице Грибоедова. Бизнесмен предложил за него более 186 тысяч рублей. Новый владелец намерен реконструировать его под общественно-культурный центр. Предусматривается также возможность оказания услуг любителям ЗОЖ.

 
 
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