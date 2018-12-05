Ученые выяснили, сон какой длительности говорит о проблемах со здоровьем

Здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки. Большая или меньшая его продолжительность связана с ростом риска болезней сердца. Исследование опубликовано в журнале Европейского общества кардиологов, пишет MedicalXpress .



Фото: pixabay.com

В исследовании участвовали 116 632 человека от 35 до 70 лет из 21 страны, наблюдения за ними продолжались примерно восемь лет. Ученые сделали вывод, что те, кто в среднем спал больше восьми часов (считая дневной сон), имели более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы приняли во внимание факторы, которые могли повлиять на результаты работы: возраст, пол, уровень образования, доход, уровень потребления алкоголя и т.д.

— Это исследование по данным наблюдений, так что оно лишь показывает зависимость между продолжительностью сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не означает причинно-следственной связи, — уточнили авторы. — Тем не менее, слишком мало сна может быть фактором, влияющим на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а слишком много — говорить о не лучшем состоянии здоровья.

— Людям нужно убедиться, что продолжительность их сна составляет от шести до восьми часов в день, — прокомментировал результаты работы профессор Салим Юсуф . — И если вы регулярно спите слишком много, положим, больше девяти часов каждый день, это может быть причиной для беседы с доктором и проверки общего состояния здоровья.

У работы есть ограничение: исследователи не учитывали, кто из участников страдал бессонницей или апноэ, что может влиять на качество сна.