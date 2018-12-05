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Ученые выяснили, сон какой длительности говорит о проблемах со здоровьем
Здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки. Большая или меньшая его продолжительность связана с ростом риска болезней сердца. Исследование
В исследовании участвовали 116 632 человека от 35 до 70 лет из 21 страны, наблюдения за ними продолжались примерно восемь лет. Ученые сделали вывод, что те, кто в среднем спал больше восьми часов (считая дневной сон), имели более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы приняли во внимание факторы, которые могли повлиять на результаты работы: возраст, пол, уровень образования, доход, уровень потребления алкоголя и т.д.
— Это исследование по данным наблюдений, так что оно лишь показывает зависимость между продолжительностью сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не означает причинно-следственной связи, — уточнили авторы. — Тем не менее, слишком мало сна может быть фактором, влияющим на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а слишком много — говорить о не лучшем состоянии здоровья.
— Людям нужно убедиться, что продолжительность их сна составляет от шести до восьми часов в день, — прокомментировал результаты работы профессор
У работы есть ограничение: исследователи не учитывали, кто из участников страдал бессонницей или апноэ, что может влиять на качество сна.
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Здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки.
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