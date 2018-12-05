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Идеальный дневной макияж за 15 минут. Как его сделать самой, показывает визажист

06.12.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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Утром мало времени, а выглядеть в течение дня надо блестяще? Наш визажист Алеся Волкова поделится секретами быстрого и красивого дневного макияжа. Как за 15 минут добиться прекрасного цвета лица, чтобы не пугать коллег синими безднами под глазами, нарисовать здоровый румянец, которого и в помине не было, и увеличить глаза с помощью минимума средств — в этом видео.

1. Начинаем макияж с прорисовки ресничного ряда. Этот шаг можно пропустить, если у вас выразительные глаза и вы довольны их формой, а также в случае, когда вы очень опаздываете.

2. Затем наносим тональную основу с помощью кисти и спонжа. Это самый легкий способ ровного нанесения тона. Кистью распределяем его по лицу, спонжем вбиваем и убираем разводы. Получается быстро, тонко и ровно. Кроме того, обязательно нужно растушевать тон на шею.

3. Наносим консилер во внутренний угол глаза, перекрываем границу носослезной борозды, растушевываем средство и вбиваем его спонжем. Движения должны быть очень легкими, иначе спонжик впитает весь консилер.

4. Припудриваемся с помощью маленькой кисти. Наношу пудру в те места, где необходима дополнительна фиксация: под глазами, на верхнее веко, крылья носа, подбородок. Если необходимо, можно припудрить все лицо.

5. Оформляем брови. Я использую именно карандаш, так как он растушевывается лучше, чем другие продукты. Чтобы сделать бровь толще, наносим карандаш чуть выше линии роста волос, затем растушевываем. Так получается естественная дымка. Фиксирую брови гелем.

6. Наносим хайлайтер на верх скулы, подбородок, спинку носа, во внутренний уголок глаза, а также ставим галочку над губой.

7. С помощью бронзера возвращаем лицу объем. Наносим средство на скулы, виски, челюсть и шею. Также наносим бронзер на веко. Если у вас маленькие глаза, следует нанести тень и на нижнее веко.

8. Тушь — важная, если не основная часть дневного макияжа. Наносим два слоя туши на верхние ресницы.

9. Делаем нюдовый контур губ, это поможет сделать форму лучше, а макияж в целом — чище.

10. Наносим тинт на губы и щеки. Благодаря использованию одного продукта, цвета в макияже выглядят очень гармоничными.

11. На губы наносим блеск или бальзам.

 
 
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Утром мало времени, а выглядеть надо блестяще? Наш визажист подскажет секреты красивого и быстрого дневного макияжа.
 
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