5 крутых моментов из фильмов, снятых на мобильный телефон (вам понравится!)

Если вы думаете, что на камеру мобильного телефона можно снять только разговорное и совсем не зрелищное кино, то мы вас прямо сейчас попробуем переубедить. Вот пять самых ярких и эффектных сцен из фильмов-победителей фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm , снятых не хуже, чем у именитых голливудских режиссеров.

«Длинная история коротко»

Фильм Андрея Оланеску из Румынии, который на прошлогоднем velcom Smartfilm занял первое место, рассказывает о путешествии, любовной трагедии и экзистенциальных размышлениях… обычной улитки. Она долго ползет по траве, смотрит в потерянное кем-то зеркало, встречается с другой улиткой и, как отмечает сам режиссер в описании к фильму, думает, что в ее жизни есть важная цель, пока не запутывается в собственных мыслях.

В этом, искусно снятом в макро-режиме, фильме сложно даже выделить самый яркий момент, настолько лента, по содержанию напоминающая сюрреалистические сны из какой-нибудь картины Дэвида Линча, красива от первого до последнего кадра. Но, пожалуй, больше всего запоминается «поцелуй» улиток на фоне красного источника света. Эта сцена прямо завораживает своей апокалиптической атмосферой, вместе с оперным саундтреком создавая ощущение жутковатой торжественности.

«Работник года»

О молодом белорусском режиссере Кирилле Нонге все узнали в 2012 году, когда в сети появился его шпионский боевик «Снимать на поражение». Четыре года спустя Кирилл выиграл гран-при velcom Smartfilm с фильмом, в лучших традициях сериала «Черное зеркало» рассказывающем об опытном уборщике офисного центра, которого однажды заменяют умным роботом-пылесосом.

При просмотре «Работника года» вы еще, наверняка, не раз вспомните культовую фантастику Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея»: несмотря на то, что действие разворачивается в обычном минском офисном здании, его холодные и минималистические интерьеры сильно напоминают космический корабль. Но самый яркий эпизод — финальный, когда экран заливает синим цветом и в фильме начинает твориться самая настоящая цифровая мистика. Не будем, пожалуй, спойлерить концовку, скажем лишь, что после нее вам, возможно, будет жаль не только вытесненного бездушной техникой человека.

«Небо секонд хэнд»

В 2015 году темой фестиваля velcom Smartfilm были буктрейлеры — ролики, снятые на манер трейлеров к фильмам, только кратко пересказывающие завязку и суть сюжета какой-нибудь известной книги. Лучшим анимационным буктрейлером жюри тогда назвало ролик минского дизайнера Николая Осадчего по мотивам романа Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».

Трейлер Николая можно отнести к концептуальным буктрейлерам — она не полностью отсылает к рассказанному в книге, а в любимой дизайнером антиутопической стилистике, чем-то напоминающей работы американского аниматора Дона Херцфельда, передает общее настроение романа Алексиевич. Самый яркий момент короткометражного мультфильма — ракета, символично «вылетающая» из бутылки с колой, стоящей на подоконнике, и отражающаяся в глазах мальчика, чей отец уехал эти самые ракеты строить.

«Точки соприкосновения»

Фантазийная история о молодом человеке, страдающем загадочной болезнью, — парень может в любой момент уснуть, а проснувшись обнаружить себя в другом месте, иногда даже на другом конце Земли. Жизнь героя кардинально меняется, когда после очередного «сонного путешествия» он встречает девушку, с которой происходят точно такие же странные вещи.

«Точки соприкосновения» — на самом деле трейлер к несуществующему полнометражному фильму (такой была тема фестиваля в 2014 году). В ролике легко угадываются отсылки к картинам Мишеля Гондри и Чарли Кауфмана, но самый интересный фрагмент связан со снами главного героя. Он сделан с элементами кукольной анимации, и сложно не восхититься фантазией режиссера, когда смотришь, как уменьшенного в десять раз парня хватают пластилиновые щупальца и сталкивает с бумажной скалы гигантская рука.

«6 душ»

Еще один участник velcom Smartfilm 2014, победитель в номинации «Лучший трейлер в жанре хоррор». Ученицы музыкальной школы возвращаются с выступления в другом городе. Молодой водитель не справляется с управлением и сталкивается с грузовиком — все, кроме самого парня, погибают. Вскоре главного героя и других участников аварии начинают преследовать призраки умерших девочек.

Самое главное — ролик прекрасно справляется с задачей прорекламировать фильм, пусть и несуществующий. Полнометражную версию хочется увидеть тут же. Эффектных моментов в «6 душах» хоть отбавляй: тут и настоящие аварии, и мистические убийства, а саспенс так и сочится с экрана в каждой сцене. Больше всего выделяется, правда, концовка ролика с горящим дверным проемом, разлетающимся зеркалом и жуткими девочками, заставляющая вспомнить легендарный «Звонок» и недавнюю дилогию «Заклятие».

Единственное: хочется надеяться, что история не основана на реальных событиях, как фильмы, которые будут участвовать в фестивале в этом году.

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velcom Smartfilm – 8-й международный фестиваль мобильного кино, основанного на реальных событиях. Организаторы – velcom и Министерство культуры Республики Беларусь, генеральный партнер – Huawei. Прием работ до 29 декабря. Подробности на smartfilm.by .