От свистков до атомных станций. История компьютерных вирусов

Если первые хакеры часто попросту желали бесплатно общаться по телефону или разобраться в работе компьютерных сетей, то со временем цели компьютерных взломщиков становились все более корыстными и опасными. В наши дни они могут угрожать безопасности людей и даже целых государств. Вместе с « Лабораторией Касперского » мы проследили историю хакерства и интернет-мошенничества.

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Kaspersky Anti Targeted Attack Platform обеспечивает надежную защиту предприятий из различных отраслей от наиболее сложных целевых атак.