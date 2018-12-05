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От свистков до атомных станций. История компьютерных вирусов
Если первые хакеры часто попросту желали бесплатно общаться по телефону или разобраться в работе компьютерных сетей, то со временем цели компьютерных взломщиков становились все более корыстными и опасными. В наши дни они могут угрожать безопасности людей и даже целых государств. Вместе с «
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Кто был первым хакером? А какую максимальную сумму им удавалось украсть? Выясняем это совместно с «Лабортаорией Касперского». *Партнерский материал
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